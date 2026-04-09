[헤럴드경제=김주리 기자] 경찰이 사기 혐의로 피소된 차가원 피아크그룹 회장 겸 원헌드레드 대표가 운영하는 엔터테인먼트사를 압수수색했다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 3일 차씨가 대표를 맡고 있는 서울 강남구의 A 엔터테인먼트사를 압수수색해 관련 자료를 확보했다고 8일 밝혔다.

차씨는 본인이 운영하는 엔터테인먼트사의 소속 연예인을 앞세워 관련 업계에 동업을 제안한 뒤 선수금을 받고 사업을 진행하지 않았다는 의혹을 받는다.

경찰은 차씨에 대해 3건의 고소장을 접수하고 병합해 수사를 진행 중이다. 사기 피해 주장 금액은 300억원대인 것으로 전해졌다.

차가원 회장은 지난 2023년 MC몽과 함께 원헌드레드를 공동 설립했다. 이후 MC몽은 원헌드레드를 떠났고, 현재는 차가원 회장이 단독으로 이끌고 있다.

최근 차가원 회장이 정산금을 미지급했다는 보도가 이어졌고 원헌드레드와 자회사 빅플래닛메이드엔터 소속 아티스트였던 샤이니 태민, 더보이즈, 비비지(은하, 신비, 엄지)와 이무진, 비오, 이승기 등이 전속계약 해지를 통보하며 회사에서 이탈했다.