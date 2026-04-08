‘베리에이드’ AI 전문기업 드랩이 개발…업무 효율화 기대 배너 메시지∙이미지 매체별 최적화해 배치 구글, 메타, 네이버, 카카오 등에 최적화

[헤럴드경제=김현일 기자] 제일기획이 인공지능(AI) 기술로 온라인 배너 광고 규격을 자동 변형하는 ‘베리에이드(VariAid)’ 설루션을 도입했다고 8일 밝혔다.

베리에이드는 제일기획이 아이디어를 제공하고 AI 비주얼 콘텐츠 전문기업 드랩(Draph)이 개발했다.

베리에이드 솔루션 활용 시 배너 1건당 평균 제작비가 90% 이상 절감되는 등 광고 제작에 투입되는 시간과 비용을 획기적으로 줄여줄 것으로 기대하고 있다.

국내외 주요 AI 기반 이미지 생성 설루션들은 규격화된 틀에 맞추는 웹 템플릿 방식의 한계로 인해 광고 콘셉트에 맞춰 배너 변형 작업이 까다롭고, 매체별로 다른 폰트·여백 제작 가이드를 완벽히 준수하기 어렵다는 단점이 있었다.

반면 드랩의 자체 시각언어모델(VLM) 기술이 접목된 베리에이드는 간단한 조작만으로 어떠한 형태의 배너 광고든지 매체별 가이드라인에 맞춰 변형∙생성할 수 있다.

원본 배너 속 텍스트, 이미지 등 구성 요소를 정밀하게 파악해 매체 규격에 맞춰 최적의 레이아웃을 완성해준다.

구글, 네이버, 메타, 카카오 등 주요 매체의 80여 개 광고 규격에 최적화된 결과물을 자동 생성하며 수동 편집 기능도 지원한다.

국내 주요 매체인 네이버, 카카오의 모든 광고 지면에 최적화된 배너 변형 설루션은 베리에이드가 최초다.

드랩 관계자는 “매체별로 수시 업데이트되는 제작 가이드라인을 실시간 반영해 지속적으로 고도화할 방침이다”라고 설명했다.

제일기획은 기존 광고주 프로젝트에 베리에이드를 활용하고, 향후 드랩과 국가별 미디어 환경에 최적화된 해외 서비스를 마련해 해외법인에 도입할 계획이다.

제일기획 관계자는 “앞으로도 최신 테크놀로지와 데이터 등을 결합한 설루션을 지속적으로 도입해 기업들의 마케팅 효율성과 확장성을 강화하는 데 기여하겠다”고 밝혔다.