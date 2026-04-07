지하 3층~지상 11층 행정복합청사로 이전 민원실·자치회관·공유오피스·주민 커뮤니티 공간 등 기능 강화 청년센터·경로당 함께 들어서…스크린 파크골프장도 조성 중 오는 16일 소공누리센터 개청식 열어

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)는 전국 최고 수준의 민원 수요를 감당하고 있는 소공동주민센터가 ‘소공누리센터’(중구 서소문로12길 36)로 이사하고 6일부터 새 둥지에서 업무를 시작했다.

새로 문을 연 소공누리센터는 지하 3층~지상 11층 규모(연면적 6484.06㎡)로 조성된 행정복합청사다. 서소문구역 제11‧12지구 도시정비형 재개발 사업과 연계해 기부채납 방식으로 건립됐다.

새 청사로 이전한 소공동주민센터는 공간을 확장하고 주민 편의를 높였다.

먼저 1층 로비에 무인민원발급기를 설치하고, 2층에는 민원실과 주민센터 사무공간을 배치했다. 3층은 자치회관, 4층 일부는 직원 휴게실로 조성했고, 5층은 다목적실과 근로자 휴게공간을 마련했다. 11층은 대강당과 도심을 조망하는 휴게 라운지로 조성해 다양한 주민 활동과 소통을 지원한다.

이와 함께 건물 곳곳에는 다양한 주민 생활 밀착 시설도 들어섰다. 4층에는 경로당이, 7층에는 공유오피스형 주민 커뮤니티 공간이 마련됐다. 8층에는 청년센터가 자리 잡았으며, 10층에는 중구 대표 축제인 정동야행 문화협력단 사무실이 입주했다. 1층과 지하층에는 총 20면 규모 주차 공간도 확보했다.

아울러 오는 7월에는 6층에 스크린 파크골프장이 문을 열고, 하반기 중에는 9층에 중구 제2기록관실도 들어설 계획이다. 구는 오는 16일, 개청식을 통해 소공누리센터의 본격적인 운영을 알린다.

소공동은 서울시청과 광화문에 인접하고, 명동·을지로·서소문을 잇는 상업·업무 중심지다. 민원 수요가 집중되는 곳이지만, 1971년에 준공된 기존 청사는 노후화가 심하고 공간이 협소한데다 엘리베이터도 없어 이용 불편이 컸다. 이번 이전으로 쾌적한 환경에서 행정서비스를 제공할 수 있게 됐다.

기존 청사는 1인 가구 청년과 중구 직원을 위한 기숙사로 탈바꿈할 예정이다. 약 20 실 규모로 조성, 시세의 80% 수준 임대료로 공급할 방침이다.

김길성 중구청장은 “소공누리센터를 주민과 직장인, 청년이 함께 어우러지는 지역 거점으로 만들어 가겠다”고 말했다.