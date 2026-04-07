[헤럴드경제=양대근 기자] 중앙선거관리위원회는 교원의 선거교육에 대한 이해도를 높이고 학교 현장의 의견을 청취하기 위해 7일 전라남도교육청을 시작으로 전국 9개 시·도교육청 교원 약 2000명을 대상으로 총 15회에 걸쳐 ‘선거교육 순회 특강’(이하 특강)을 실시한다고 밝혔다.

이번 특강은 교원들의 학생 지도 부담을 완화하고 선거교육에 대한 긍정적 인식을 제고하기 위해, 중앙선관위 선거연수원(이하 선거연수원)과 각 시·도교육청이 협력하여 추진하는 전국 단위 교원 대상 선거교육이다.

선거연수원 교수진이 직접 찾아가서 강의하는 방식으로 운영되며, 학교 내 선거교육의 필요성과 정치적 중립 의무가 있는 교원의 선거교육 운영 방법 등을 중심으로 진행된다.

또한, 현장의 목소리를 듣기 위해 토크콘서트를 함께 운영하고, 실제 교원들의 선거교육 경험이나 고충 등 의견을 수렴하여 체계적이고 지속적인 선거교육 정책 수립을 위한 기초자료로 활용할 계획이다.

김용권 선거연수원장은 “교사들이 느끼는 선거교육에 대한 부담을 충분히 인식하고 있다”라면서, “학교와 교사가 안심하고 활용할 수 있는 표준 교육자료를 보급하고 전문 강사를 파견하는 등 학교 현장에서 선거교육이 원활히 이루어질 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 밝혔다.

한편, 선거연수원은 교원의 선거교육 전문성 제고를 위해 오는 7월 27일부터 29일까지 전국 교원을 대상으로 선거교육 집합연수 과정을 운영한다.