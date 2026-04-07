여야정 민생경제 협의체 회담 추경 등 초당적 협력 필요성을 강조

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 7일 정부의 추가경정예산안에 중국인 관광객 짐을 날라 주는 예산이 포함돼 있다는 장동혁 국민의힘 대표의 지적에 “그럴일이 없다”면서 “팩트체크를 한번 해보자”고 했다.

이 대통령은 이날 더불어민주당 정청래 대표와 국민의힘 장동혁 대표를 청와대로 초청해 여야정 민생경제 협의체 회담을 갖고 중동전쟁으로 인한 경제 위기에 대응하기 위해 추경 등 초당적 협력의 필요성을 강조했다.

이 대통령과 양당 대표가 한 자리에서 만나는 건 지난해 9월 용산 대통령실 오찬 회동 이후 두 번째다. 지난 2월에도 이 대통령과 여야 대표 간 청와대 오찬이 확정됐지만, 장 대표의 급작스런 불참 통보로 무산된 바 있다.

각 당에서는 정청래 더불어민주당 대표·한병도 원내대표, 강준현 수석대변인과 장동혁 국민의힘 대표, 송언석 원내대표, 최보윤 수석대변인 등이 참석했다. 또 정부 측에선 김민석 국무총리, 청와대에서는 강훈식 대통령비서실장과 홍익표 정부수석 등이 함께했다.

이 대통령은 이날 장동혁 대표의 현 정부의 정책과 관련한 날선 비판이 담긴 모두발언을 듣고 자신의 순서에서 “대정부 질문 받는 느낌이다”면서도 “중요한 지적”이라고 했다.

다만 “똑같은 사실을 놓고 전혀 다르게 얘기하면 대화가 아니라 싸움이 될 수 있기 때문에 팩트체크들은 언제나 하면서 진지하게 소통 자주하면 좋겠다”고 이어갔다.

그러면서 “오해는 최소한 많이 줄일 수 있기 때문에 저는 자주 만나 뵙고 싶다. 빈말로 사진만 찍고 그런 건 아니다”고도 했다.

이 대통령은 장동혁 대표가 이번 추경안에 중국인 관광객 짐을 날라주는 사업에 306억이 포함됐다고 얘기하자 “지금 중국 사람만 주게 돼 있어요? 그건 아니겠죠. 설마”라고 답했다.

이어 “그건 아닐 것”이라면서 “관광 진흥을 위한 예산인거 같은데 설마 중국인만 지원할리가 있냐. 저도 몰랐다”고 했다.

그러면서 이 대통령은 “중국인만 하는 건 아닌데 중국인만 한다고 오해 안 하시면 좋겠다”면서 “중국사람으로만 (대상이) 돼 있으면 삭감하라. 근데 내가 보기엔 그럴일은 없을 것”이라고 반박했다.

아울러 “팩트를 한번 체크해 보자”고 덧붙였다.

확인 결과 장 대표가 언급한 중국인 관광객 대상 ‘짐날라 주는 사업’은 당초 정부가 ‘중국시장 홍보·마케팅’ 예산안으로 306억원을 편성한 것과 연관된 것으로 추측된다. 이 가운데 간편결재 이벤트 및 짐캐리 서비스 이용 활성화 지원을 위해 15억원이 편성됐다.

또 이 대통령은 추경안에 고유가 피해지원금이 포함된 것과 관련해 “포퓰리즘이 결코 아니다”라며 “‘현찰 나눠주기’라고 하는 것은 과한 표현”이라고 말했다.

이어 “유류세 인상 및 그로 인한 물가 상승이 워낙 크기에 국민의 어려움을 덜어주고자 소위 ‘전쟁 피해 지원금’을 준비한 것”이라면서 “재원 역시 어디서 빚을 내거나 국민을 대상으로 증세해서 만든 것이 아니고 경제가 일정 부분 회복되면서 예상보다 더 늘어난 세수를 활용하는 것”이라고 설명했다.

이 대통령은 “헌법이 제정된 지 너무 많은 세월이 지나 ‘좀처럼 안 맞는 옷’이 됐다”며 개헌 필요성을 언급한 뒤 야당을 향해 “사실 국민의힘의 도움이 없으면 개헌은 불가능하다. 긍정적으로 논의를 해주십사 부탁드린다”고 말했다.