한화 방산 3사, 칠레 ‘FIDAE 2026’ 참가

[헤럴드경제=고은결 기자] 한화 방산 3사는 7일(현지시간)부터 12일까지 칠레 산티아고에서 열리는 중남미 최대 방산전시회 ‘FIDAE 2026(칠레 국제항공우주박람회)’에 참가한다고 7일 밝혔다. FIDAE는 격년으로 개최되는 중남미 최대 규모의 방산전시회로, 이번 전시에는 35개국 440개사가 참여한다.

한화 3사는 이번 전시회에서 육·해·공·우주를 아우르는 통합 방위 솔루션을 제시한다.

한화에어로스페이스는 차륜형 장갑차 타이곤(TIGON) 실물을 칠레에 처음으로 선보인다. 이번에 전시되는 타이곤은 바퀴가 6개, 축이 6개가 달린 6x6 버전으로 바퀴 하나하나를 독립적으로 구동∙제어할 수 있다. 도로에서도 일반 차량과 같이 안정적인 주행과 함께 총탄과 지뢰에 대한 방호도 가능하다.

또한 타이곤은 원격사격통제장치(RCWS) 등 다양한 장비를 탑재할 수 있어 실전 운용 효율성을 극대화 했으며, 4x4와 8x8 등 운용 환경에 맞는 다양한 라인업을 갖추었다. 한화에어로스페이스는 칠레 국방부가 추진중인 장갑차 현대화 사업에 부응하기 위해 임무와 지형에 따라 최적화가 가능한 타이곤의 강점을 부각시킨다는 전략이다.

한화에어로스페이스는 이 외에도 10개국에서 운용중인 ‘글로벌 베스트셀러’ K9A1 자주포와 K10 탄약운반차, 다연장 첨단 유도미사일 천무, 차세대 보병전투장갑차(K-NIFV) 및 차세대 대전차 유도무기 천검 등 지상체계 통합 운용 역량도 함께 선보인다.

한화시스템은 주·야간 및 기상 조건과 관계없이 25cm 급 해상도로 관측이 가능한 소형 SAR 위성을 전시한다. 위성 데이터에 한화의 독자적인 AI 위성 영상 분석 솔루션을 결합해 전술 의사결정의 속도와 정확도를 높였다.

무인체계와 실시간 협업하는 지능형 해상 지휘 거점인 ‘스마트 배틀십’ 솔루션도 공개한다. 스텔스 설계와 AI 기반 지능형 전투체계, 콕핏(Cockpit)형 통합함교체계(IBS)를 갖춘 스마트 배틀십은 다영역 해상 작전환경에서 지휘 통제 기능을 통합했다. 표적 탐지부터 교전까지 AI를 적용한 최첨단 ‘잠수함 전투체계(CMS)’도 함께 선보인다.

한화오션은 3000톤급 장보고-III(KSS-III Batch-II), 2000톤급 잠수함(OCEAN 2000) 및 4000톤·5600톤급 호위함을 전시한다. OCEAN 2000은 남미 작전 환경에 최적화된 플랫폼이며, KSS-III는 SLBM 운용이 가능한 디젤 잠수함이다. 또한 최신 기술이 적용된 5600톤급 호위함과 검증된 4000톤급 호위함을 통해 기술력과 납기 경쟁력을 강조한다. 이번 전시를 통해 칠레 해군 현대화 사업에도 적극적으로 해양 솔루션을 제안할 계획이다.