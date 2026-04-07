중동발 에너지 수급 불안 장기화에 중소기업계 절감 실천 수위 높여 시차출퇴근제 도입 추진, 출퇴근 시간대 에너지 사용 분산 유도

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업중앙회는 중동발 에너지 수급 불안이 이어지는 가운데 중소기업계 차원의 에너지 절약 실천 강도를 한층 높인다고 7일 밝혔다.

이번 조치는 지난 3월 24일 정부의 ‘에너지 절약 관련 국민행동’에 발맞춰 기존 캠페인을 보완·확대한 것이다. 보다 실효성 있는 생활 속 절감 활동을 중심으로 에너지 절약 문화를 확산하겠다는 취지다.

중기중앙회는 특히 차량 운행과 출퇴근 방식 개선을 중심으로 실천 과제를 강화하기로 했다. 우선 임직원을 대상으로 승용차 운행을 기존 5부제에서 2부제로 강화해 시행한다. 중소기업협동조합과 회원사를 상대로도 2부제 자율 참여를 유도할 방침이다.

출퇴근 시간대 에너지 사용 집중을 완화하기 위한 유연근무제 도입도 추진한다. 시차출퇴근제 등을 활용해 출퇴근 시간을 분산함으로써 전력 사용이 특정 시간대에 몰리는 현상을 줄이겠다는 구상이다.

사업장 내 일상적 절감 활동도 병행한다. 사무실에서는 퇴근 시 PC와 모니터 전원을 끄는 등 미사용 전자기기 전원 차단을 생활화하고, 일회용품 사용 절감도 강화하기로 했다.