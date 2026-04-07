전북 장수군에서 시작…매달 인구 소멸지역 순회 의료 취약계층 400여 명에 맞춤형 건강검진 전개

[헤럴드경제=김진 기자] 쿠팡이 ‘보건의 날’인 7일 의료 취약 지역 주민을 찾아가는 건강검진 프로젝트 ‘쿠팡 온동네 케어’를 시작했다고 밝혔다.

매달 1회 이상 전라·경상·강원·충청권 등 전국 읍·면 지역을 순회하며, 지리적 여건상 병원 진료가 어려운 마을을 직접 찾아갈 예정이다. 쿠팡과 대한중앙의료봉사회 소속 의료진 및 자원봉사자가 협력한다.

첫 대상지는 전북 장수군이다. 인구 2만여 명 중 40.8%가 65세 이상인 ‘초고령 사회’이자 인구 소멸 고위험 지역이다. 이날 프로젝트에는 대한중앙의료봉사회 소속 대학병원 교수급 의료진을 포함한 의사, 한의사, 치과의사, 간호사, 약사 등 40여명이 참여했다.

지역 어르신과 다문화가정 등 400여명에게 내과·정형외과·치과·한방재활의학과 등 종합 진료와 혈액검사·골밀도 검사·도수치료·치매 검사 등을 제공했다. 거동이 불편한 어르신을 위한 재택 진료도 병행했다. 이상 징후 발견 시 상급 병원과 연계하는 사후 관리도 마련했다.

쿠팡 사회공헌실 관계자는 “인구 감소 지역의 의료 접근성 문제는 기업도 함께 고민해야 할 사회적 과제”라며 “쿠팡이 전국에 구축한 물류 네트워크처럼 의료 서비스도 소외되는 지역이 없도록 사회공헌 사업을 확대하겠다”고 말했다.