전북 장수군에서 시작…매달 인구 소멸지역 순회

의료 취약계층 400여 명에 맞춤형 건강검진 전개

전북 장수군 주민들이 찾아가는 건강검진 ‘쿠팡 온동네 케어’ 의료서비스를 받고 있다. [쿠팡 제공]
전북 장수군 주민들이 찾아가는 건강검진 ‘쿠팡 온동네 케어’ 의료서비스를 받고 있다. [쿠팡 제공]

[헤럴드경제=김진 기자] 쿠팡이 ‘보건의 날’인 7일 의료 취약 지역 주민을 찾아가는 건강검진 프로젝트 ‘쿠팡 온동네 케어’를 시작했다고 밝혔다.

매달 1회 이상 전라·경상·강원·충청권 등 전국 읍·면 지역을 순회하며, 지리적 여건상 병원 진료가 어려운 마을을 직접 찾아갈 예정이다. 쿠팡과 대한중앙의료봉사회 소속 의료진 및 자원봉사자가 협력한다.

첫 대상지는 전북 장수군이다. 인구 2만여 명 중 40.8%가 65세 이상인 ‘초고령 사회’이자 인구 소멸 고위험 지역이다. 이날 프로젝트에는 대한중앙의료봉사회 소속 대학병원 교수급 의료진을 포함한 의사, 한의사, 치과의사, 간호사, 약사 등 40여명이 참여했다.

지역 어르신과 다문화가정 등 400여명에게 내과·정형외과·치과·한방재활의학과 등 종합 진료와 혈액검사·골밀도 검사·도수치료·치매 검사 등을 제공했다. 거동이 불편한 어르신을 위한 재택 진료도 병행했다. 이상 징후 발견 시 상급 병원과 연계하는 사후 관리도 마련했다.

쿠팡 사회공헌실 관계자는 “인구 감소 지역의 의료 접근성 문제는 기업도 함께 고민해야 할 사회적 과제”라며 “쿠팡이 전국에 구축한 물류 네트워크처럼 의료 서비스도 소외되는 지역이 없도록 사회공헌 사업을 확대하겠다”고 말했다.

장수보건의료원 노승무(왼쪽부터) 원장, 대한중앙의료봉사회 김우성 고문, 대한중앙의료봉사회 이은우 회장, 쿠팡 사회공헌실 장영철 전무, 장수군 이정우 부군수, 쿠팡 사회공헌실 백일승 상무, 쿠팡 사회공헌실 채수곤 상무가 ‘쿠팡 온동네 케어’를 기념해 사진을 촬영하고 있다. [쿠팡 제공]
장수보건의료원 노승무(왼쪽부터) 원장, 대한중앙의료봉사회 김우성 고문, 대한중앙의료봉사회 이은우 회장, 쿠팡 사회공헌실 장영철 전무, 장수군 이정우 부군수, 쿠팡 사회공헌실 백일승 상무, 쿠팡 사회공헌실 채수곤 상무가 ‘쿠팡 온동네 케어’를 기념해 사진을 촬영하고 있다. [쿠팡 제공]

soho0902@heraldcorp.com