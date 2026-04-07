“기획설·대북특사설 다 사실무근” ‘김여정 담화’ 묻자 “평가하지 않겠다”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 강훈식 대통령 비서실장은 7일 이재명 대통령의 ‘민간인 북한 무인기 침투’ 관련 유감 표명과 관련해 “국정 최고 책임자로서 남북 신뢰 회복과 군사적 긴장 완화 필요성에 대한 강한 의지를 표현한 것”이라고 밝혔다.

강 실장은 이날 청와대 춘추관에서 열린 중동 상황 관련 브리핑에서 “대통령이 민간인 무인기 수사 결과를 보고 받고 북측에 대한 유감 표명 메시지를 준비하라고 지시했었다”며 이같이 말했다.

강 실장은 다만 이 대통령의 유감 표명이 대북 특사를 보내기 위한 것이라는 일각의 추측에는 선을 그었다. 그는 “(이 대통령의 유감 표명과 관련해) ‘기획설’, ‘대북 특사(파견)설’ 등의 얘기가 많더라”며 “다 사실무근이며 그런 준비도, 기획도 하지 않았다. 수사 결과를 보고 받고 ‘이런 일이 있으면 되겠느냐’고 생각한 것”이라고 설명했다.

이어 “한반도 상황을 안정적으로 관리하는 건 이런 위기 상황에 어떤 때보다 중요하다”며 “또 남북 간 긴 시간 닫힌 문을 언젠가는 열어야겠다는 것은 대통령의 오래된 지론”이라고 강조했다.

강 실장은 또한 “정부는 한반도 평화를 위해 책임 있는 행동을 계속 해야 한다는 것이 대통령 생각이고, 그렇게 진행되고 있다”고 했다.

앞서 이 대통령은 전날 국무회의에서 ‘대북 무인기 침투 사건’과 관련해 “비록 우리 정부의 의도는 아니지만, 일부의 무책임하고 무모한 행동으로 불필요한 군사적 긴장이 유발된 데 대해 북측에 유감의 뜻을 표한다”고 한 바 있다.

이에 같은날 저녁 김여정 북한 노동당 중앙위원회 부장이 이 대통령의 유감 표명에 대해 담화를 내고 긍정적인 반응을 보이기도 했다.

강 실장은 이에 대한 평가를 해달라는 물음에 “평가하지 않겠다. (평가하는 것이) 적절하지 않다”고만 했다.