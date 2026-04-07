간첩죄 개정 계기, 방첩 업무 중요성 알리기로

[헤럴드경제=윤호 기자]국가정보원이 영화 배우 현빈을 ‘명예 방첩요원’으로 위촉하고 방첩의 개념과 중요성을 알리는 활동에 함께 나선다고 7일 밝혔다.

방첩은 국가 안보와 국익에 반하는 외국의 정보활동을 찾아내고 견제·차단하기 위한 활동 전반을 의미한다.

이번 위촉은 ‘간첩죄 개정’을 계기로, 그동안 ‘북한의 간첩을 색출·검거한다’는 협소한 의미로만 여겨졌던 ‘방첩’의 정확한 개념과 그 중요성을 국민께 알리기 위해 마련됐다.

국회는 지난 2월 26일 형법 제98조 개정을 통해 간첩죄 적용범위를 ‘적국에서 외국으로’ 확대, 북한뿐 아니라 고도화된 외국의 간첩행위로부터 대한민국을 수호할 수 있는 제도적 기반을 구축했다.

배우 현빈은 2023년 개봉한 영화 ‘교섭’에서 피랍된 한국인 인질을 구하고자 끝까지 고군분투하는 ‘국정원 요원’을 연기한 바 있다. 향후 국정원과 방첩 활동의 중요성을 널리 알리기 위한 다양한 활동을 펼칠 계획이다.

국정원 관계자는 “최근 외국에 의한 첨단기술·방위산업기밀 유출 등 국가 생존을 위협하는 사건이 빈발해 방첩의 중요성이 갈수록 커지고 있다”며 “국정원은 앞으로 현빈과 함께, 간첩죄 개정 이후, 빈틈없는 방첩 활동을 통해 국민 기대에 적극 부응해 나갈 것”이라고 말했다.