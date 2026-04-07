석유화학 대상 산업계 릴레이 간담회 개최 정책금융 신규자금, 추경 통해 2.5조 증액 신보 P-CBO 상환비율 낮춰 회사채 발행 지원 산은·수은도 한국석유공사 유동성 지원 논의 1조원 구조혁신펀드 투자도 이달 내 조성 예정

[헤럴드경제=유혜림 기자] 금융당국이 중동 사태로 어려움을 겪는 기업 지원을 위해 정책금융기관의 신규 자금 공급 규모를 추가경정예산안을 통해 26조8000억원까지 확대하겠다고 밝혔다. 또 신용보증기금의 P-CBO(프라이머리 채권담보부증권) 차환 부담을 완화하기 위해 상환 비율을 낮추고 가산금리도 하향 조정하기로 했다. 원유 수급 안정을 위한 유동성 지원 방안도 추진하겠다는 방침이다.

금융위원회는 7일 오후 정부서울청사에서 석유화학·정유업계를 대상으로 ‘중동상황 피해업종 산업-금융권 간담회’를 개최했다. 이번 간담회는 중동 사태 주요 피해 업종을 대상으로 순차적으로 진행될 릴레이 회의의 첫 일정으로, 롯데케미칼·HD현대케미칼·한화솔루션·DL케미칼·GS칼텍스·SK이노베이션 등 관계자가 참석했다.

이억원 금융위원장은 모두발언을 통해 “특히 석유화학 및 정유산업은 원자재인 원유의 수급 등이 중동지역의 공급망과 직결되어 있는 만큼 이번 사태의 영향을 가장 먼저, 가장 직접적으로 받고 있다”면서 “자동차·조선·전자·건설·물류 등 우리 산업 생태계 전반에 영향을 미치는 기반산업이므로 가장 먼저 해당 산업의 목소리를 듣는 자리를 마련했다”고 취지를 설명했다.

현재 금융당국과 정책금융기관은 중동 사태 발생 직후 신규 자금 지원 프로그램을 마련하고 기존 대출에 대해 만기 연장과 상환 유예를 적용 중이다. 지난 3월 한 달간 정책·민간 금융권이 중동 지역 수출입기업과 고유가·고환율 영향 업종, 협력·납품업체 등에 제공한 금융 지원만 약 10조7000억원이 넘는 것으로 집계됐다.

당국은 피해 기업의 유동성 지원을 추가 확대할 방침이다. 정책금융기관은 신규 자금지원 프로그램 규모를 지난달 26일 비상경제점검회의를 통해 기존 20조3000억원에서 24조3000억원으로 늘렸으며, 추가경정예산안이 통과될 경우 총 26조8000억원까지 확대할 계획이다. 민간 금융권도 53조원 이상의 신규 자금 공급과 함께 만기연장·상환유예 등을 병행할 방침이다.

회사채 발행 지원도 강화된다. 이를 위해 신용보증기금은 중동 피해 중소·중견기업을 대상으로 P-CBO 차환 시 상환비율과 후순위 인수비율, 가산금리 등을 낮춰 부담을 완화하기로 했다. 신보의 P-CBO 보증은 개별 기업의 회사채 등을 기초자산으로 유동화 증권을 발행해 장기 자금을 조달할 수 있도록 지원하는 보증 제도를 뜻한다.

상환비율은 기존 최소 10%에서 5%로 낮추고, 후순위 인수비율과 가산금리도 각각 최대 0.2%포인트, 0.13%포인트 인하할 예정이다. 1년 내 만기가 도래하는 중동 피해 중소·중견기업의 P-CBO 발행잔액은 약 9000억원이 차환 지원 대상에 포함되며, 이 중 석유화학 기업 물량은 약 1700억원 규모로 추산된다.

산업 안정화 조치도 병행된다. 현재 산업은행과 수출입은행은 한국석유공사의 원유 확보를 위한 유동성 지원 방안을 논의 중이다. 또 총 1조원 규모의 기업구조혁신펀드 6호 조성도 이달 완료할 예정이다. 이를 토대로 사업재편과 구조조정 투자에 나서는 석유화학·반도체·자동차·디스플레이·철강·이차전지 등 6개 주력산업에 본격 집행될 예정이다.

이날 간담회에 참석한 기업들은 원자재 수급 차질과 원가 상승에 따른 경영 부담을 호소했다. 특히 사태가 장기화될 경우 생산 중단 가능성까지 제기되며 금융 지원 확대 필요성을 강조했다. 이에 정책·민간금융기관은 기관 간 협업을 통해 보다 체계적인 지원 체계를 구축하고, 원자재·외환 등 핵심 리스크를 중심으로 상황을 면밀히 모니터링하겠다고 밝혔다.