유통사 첫 제휴, 챗GPT 기반 쇼핑 혁신 검색부터 결제까지 ‘완결형 AI 커머스’ 이마트 앱부터 ‘AI 쇼핑 에이전트’ 도입

신세계그룹이 챗GPT 개발사 오픈AI(OpenAI)와 AI 커머스 분야 전략적 제휴를 맺었다고 7일 밝혔다. 국내 유통사 최초다. 양사는 전날 웨스틴 조선 서울에서 ‘AI 커머스 사업협력’ MOU를 체결했다.

협약식에는 임영록(오른쪽) 신세계그룹 경영전략실장(사장), 김경훈(왼쪽) 오픈AI 코리아 총괄대표 등이 참석했다. 이들은 신세계그룹의 AI 커머스 본격 도입, AI 쇼핑 에이전트 개발, AX(AI Transformation) 협력 등을 추진하기로 뜻을 모았다.

임영록 사장은 “AI 커머스는 온라인과 오프라인 유통의 이분법을 넘어 미래 유통시장의 뉴노멀을 새롭게 정의하게 될 것”이라며 “고객맞춤형 초개인화 AI 커머스를 선도하고 그룹의 체질 자체를 ‘AI 퍼스트’로 내재화시켜 ‘유통의 신세계’를 끊임없이 고객중심으로 혁신시키겠다”고 말했다.

양사는 2027년 상용화를 목표로 챗GPT 기반 ‘완결형 AI 커머스’ 모델을 구축한다. 챗GPT 대화창에서 상품을 검색하면 장바구니 담기·결제·배송 예약까지 한 번에 처리하는 방식이다. 예를 들어 “내일 저녁 가족식사 메뉴를 준비해줘”라고 입력하면 필요한 쇼핑 목록을 자동 생성하고 결제까지 연결된다. 이마트를 시작으로 그룹 전반에 단계적으로 확산할 계획이다.

연내 이마트 앱에는 ‘AI 쇼핑 에이전트’를 탑재한다. 고객의 구매 패턴과 선호도를 학습해 최적의 쇼핑 목록을 제안하고 매장 방문 시 자동 주차 등록 등 편의 기능도 지원한다. 온·오프라인을 아우르는 초개인화 서비스를 제공하는 ‘퍼스널 쇼퍼의 AI 버전’을 지향한다.

AX(AI Transformation) 협력체계도 구축한다. 전사적 AI 전환, AI 기반 신규 비즈니스 발굴, 임직원 AI 교육 프로그램 개발 등 조직 전반의 AI 역량 강화가 목표다. 신세계그룹은 이마트·SSG닷컴·스타벅스 등 국내 최대 규모의 고객 접점 인프라를 보유하고 있으며 오픈AI의 기술력과 결합해 AI 커머스 시장을 선점한다는 구상이다.

김경훈 오픈AI 코리아 총괄대표는 “신세계그룹과 협력을 통해 AI가 고객의 일상적인 쇼핑 경험을 보다 쉽고 유용하게 만드는 다양한 가능성을 함께 모색하게 돼 뜻깊다”며 “AI를 기반으로 한 새로운 고객경험을 실험하고 구현하도록 기술적 지원과 협력을 이어가겠다”고 말했다. 박연수 기자