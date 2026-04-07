공공안정성·민간수익성·도시정비성장성 핵심 포트폴리오 다변화로 실적 안정성 제고

[헤럴드경제=서정은 기자] 동부건설이 수도권 핵심 전력 인프라 사업을 따내며 올해 들어 공공·민간·도시정비사업 전반에 걸쳐 수주 포트폴리오를 확대하고 있다. 연초 이후 누적 신규 수주액만 6800억원에 이른다.

동부건설은 한국전력공사가 발주한 ‘부천지역 전기공급시설 전력구공사’를 수주했다고 7일 밝혔다. 총 공사금액은 353억원이며, 동부건설은 70% 지분으로 주관사를 맡아 사업을 수행한다.

이번 사업은 경기도 부천시 오정구 일원 부천대장 공공주택지구 내 중동·고강 1~2구간 수직구부터 3구간 수직구까지 총연장 3006m 규모의 개착식 전력구를 조성하고, 접속맨홀 6개소와 분기구 및 단독 집수정 7개소 등을 구축하는 프로젝트다. 공사기간은 착공일로부터 18개월이다.

부천 지역과 부천대장 공공주택지구의 안정적인 전력공급 기반을 마련하기 위한 핵심 인프라 사업으로 향후 지역 개발과 주거 인프라 확충에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 동부건설이 기존 부천대장 지구 관련 사업 수행을 통해 축적한 현장 경험과 공공 인프라 분야 시공 역량이 이번 수주까지 이어졌다.

동부건설은 올해 들어 공공공사 부문에서 약 2100억원의 수주를 기록한 데 더해 민간 부문과 도시정비사업에서도 고른 성과를 이어가고 있다. 공공공사는 안정적인 매출 기반과 사업 지속성을 확보하는 축으로, 민간 부문은 수익성과 성장성을 보완하는 축으로 삼겠다는 목표다. 여기에 도시정비사업은 중장기 주택사업 기반을 확보하는 축으로 작용하고 있다.

동부건설 관계자는 “앞으로도 선별 수주 기조 아래 안정성과 수익성을 함께 확보할 수 있는 사업 중심으로 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.