슬립·힐링케어 사업 강화 효과로 2025년 연간 순위보다 상승 브랜드스탁 BSTI 867점 기록…국내 대표 브랜드 경쟁력 재확인 비렉스 신제품·페블체어2 호응 속 브랜드 가치 확장 본격화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 코웨이는 브랜드가치 평가회사 브랜드스탁이 발표한 2026년 1분기 ‘대한민국 100대 브랜드’에 선정됐다고 7일 밝혔다.

코웨이는 이번 조사에서 BSTI(Brand Stock Top Index) 총 867.0점(1000점 만점)을 기록하며 2025년 연간 순위보다 3계단 오른 종합 31위에 올랐다.

‘대한민국 100대 브랜드’는 브랜드스탁의 특허 기반 브랜드 가치 평가 모델인 BSTI를 바탕으로 국내 230여개 주요 산업 부문, 1000여개 브랜드 가운데 상위 100개 브랜드를 선정하는 제도다.

코웨이는 정수기, 공기청정기, 비데 등 환경가전 분야에서 쌓아온 브랜드 경쟁력에 더해 연구개발과 차별화된 렌탈 서비스 역량을 앞세워 슬립·힐링케어 브랜드 비렉스의 경쟁력을 키운 점에서 좋은 평가를 받았다.

특히 비렉스는 기존 매트리스 케어 서비스로 축적한 브랜드 신뢰를 바탕으로 고객 맞춤형 설루션을 확대하고 있다. 지난 2월 ‘2026 서울리빙디자인페어’에서 공개한 안마 매트리스 M시리즈, 스트레칭 모션베드 R시리즈, 수면센서 매트리스 S시리즈 등 슬립테크 신제품 3종도 관람객들의 호응을 얻었다.

최근 출시한 ‘비렉스 페블체어2’도 디자인과 편의 기능을 강화한 제품으로 소비자들의 긍정적인 반응을 얻고 있다. 코웨이는 수면과 힐링케어 전반으로 비렉스 라인업을 넓히며 고객 맞춤형 라이프 설루션을 강화하고 있다.

코웨이 관계자는 “이번 선정은 코웨이가 생활가전을 넘어 슬립 및 힐링케어 분야까지 고객의 일상 전반으로 브랜드 가치를 확장해온 성과”라며 “앞으로도 코웨이 비렉스만의 혁신 기술과 차별화된 서비스 경쟁력을 바탕으로 슬립 및 힐링케어 시장을 선도해 나가겠다”고 말했다.