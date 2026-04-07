수소엔진 이어 AI선박 분야도 선정 382억 들여 AI실증지원센터 건립 ‘조선업 초격자 경쟁력’ 기반 구축

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 세계 최대 조선사가 있는 울산에 친환경 선박기술 실증센터와 함께 인공지능(AI) 선박기자재 실증 기반 구축을 위한 지원센터도 들어서게 돼 선박 분야 최첨단 기술을 선도할 수 있는 기반이 조성됐다.

울산시는 산업통상부의 ‘2026년도 조선해양설비 신규 기반조성 사업’ 공모 중 ‘인공지능(AI) 선박 기자재 및 첨단부품 실증지원센터 구축’ 사업에 최종 선정됐다고 7일 밝혔다.

이로써 울산시는 산업통상부의 ‘2026년도 조선해양설비 신규 기반조성 사업’ 공모 중 ‘수소엔진 및 기자재 육상실증 기반 구축’ 사업에 이어 2개 사업 추진으로 탄소 배출을 줄이는 친환경 동력원인 수소엔진과 선박기자재 분야 기술을 선도할 수 있게 됐다.

지난 2일 선정 발표된 ‘수소엔진 및 기자재 육상실증 기반 구축’ 사업은 420억원을 들여 오는 2030년까지 ‘육상 시험·평가센터’를 구축해 온실가스를 배출하지 않는 친환경 동력원인 수소엔진 등 기술을 확보하는 것이다.

울산시는 이 사업으로 대기업-중견기업-중소기업 간 협업 기반을 강화해 친환경 선박 분야에서 국제 경쟁력을 확보한다는 방침이다.

이에 더해 이번 실증지원센터 구축 사업은 AI 기반의 자율운항선박 기자재 및 선박용 첨단 복합소재·부품의 실증 기반을 구축하는 것으로, 국비 200억원·시비 182억원 등 총 382억원을 들여 올해부터 오는 2030년까지 울산미포국가산업단지 미포지구 내 2640㎡ 부지에 지상 1층 규모로 건립된다.

센터가 완공되면 울산과학기술원(UNIST) 주관으로 울산테크노파크, 한국화학융합시험연구원(KTR), 선박해양플랜트연구소(KRISO)가 참여해 전문적인 기술지원 체계를 가동한다.

센터에는 AI 선박기자재의 성능 검증을 위한 가상·현장 통합 모의실험 검증 체계와 첨단복합소재 부품의 제조·시험을 지원하는 핵심 장비 18종이 구축된다. 이에 따라 설계부터 시제품 제작, 성능 검증, 국제인증 대응까지 이어지는 ‘전주기 기술 지원 플랫폼’으로서 기능을 수행한다.

센터가 가동되면 기술력을 가지고서도 실증 데이터 부족으로 해외 시장 진입에 어려움을 겪던 지역 중소 기자재 업체들의 해외 경쟁력이 크게 제고될 것으로 기대된다.

울산시 관계자는 “이번 공모사업 선정으로 울산이 미래 선박 시장에서 ‘초격차 경쟁력’을 가지는 발판을 마련했다”고 설명했다.