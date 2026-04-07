공공주도 주택공급 신속 이행 기반 구축

[헤럴드경제=홍승희 기자] 주택도시보증공사(HUG)와 한국토지주택공사(LH)는 양 기관이 힘을 합해 정부 공공주도의 주택공급 정책을 뒷받침하기 위해 ‘공공주도 주택공급 신속 확대를 위한 기본협약’을 체결했다고 7일 밝혔다.

이번 협약은 LH의 주택공급 사업에 HUG가 신속하게 맞춤형 금융지원을 제공함으로써, 정부의 공공주도 주택공급 정책에 발맞추기 위한 협력체계를 구축하고자 마련됐다.

양 기관은 먼저 보증 및 금융지원 협력체계를 구축해 사업 초기부터 자금 조달을 원활히 하고 사업 추진 지연 요인을 최소화하기로 했다. LH가 시행하는 공공택지 주택공급, 신축매입임대 등 다양한 사업에 대해 HUG가 보증을 제공해 금융비용 절감과 사업 안정성을 동시에 확보할 계획이다.

아울러 공공택지 기반 주택공급과 함께, 도심 내 정비사업 및 노후시설·유휴부지 활용 주택공급 사업 활성화를 위해 신상품 개발 등의 사업에 특화된 보증·금융 지원 방안을 마련한다.

또 양 기관은 정기 협의체를 구성·운영해 사업 추진 과정의 애로사항을 신속히 해소하고, 제도 개선 사항을 발굴해 정책 반영을 지원한다.

최인호 HUG 사장은 “이번 협약은 도심 내 주택공급 사업의 금융지원과 사업협력을 한층 강화해, 주택공급이 현장에서 보다 신속하게 이행될 수 있도록 하는 중요한 기반이 될 것”이라며 “HUG는 앞으로도 보증과 정책금융 지원을 통해 사업 추진의 걸림돌을 해소하고 정부의 주택공급 정책을 적극 지원해 국민이 체감할 수 있는 주거안정 성과 창출에 적극 기여하겠다”고 밝혔다.

조경숙 LH 사장직무대행은 “이번 협약은 양 기관이 협력해 공공주택사업 추진 역량과 금융지원 기능을 결합해 주택공급의 속도와 안정성을 동시에 높이기 위한 것”이라며 “공공택지, 도심정비, 신축매입 등 다양한 공급 방식을 활성화하여 국민이 체감할 수 있는 주택공급 성과를 창출할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

HUG 관계자는 “이번 협약을 통해 HUG의 고유 역할인 보증·금융지원 기능과 LH의 사업 시행 역량이 결합돼 신속한 주택공급이라는 가시적인 성과가 창출될 것으로 기대된다”며 “향후에도 협약의 세부적인 실행계획을 수립하고, 주요 사업에 대한 전방위적인 협력을 본격 추진할 계획”이라고 전했다.