지난 15년간 8억4000만원 가량 에너지 절감 효과

[헤럴드경제=배문숙 기자]한국가스공사는 전국 6개 지역(대구·제주·충북·충남·전북·전남)에서 사회복지시설과 저소득 가구를 대상으로 ‘2026년 열효율 개선 사업’을 시행한다고 6일 밝혔다.

‘열효율 개선 사업’은 노후 건물에 대한 창호·단열·보일러·가스레인지·난방(바닥) 공사 등을 통해 취약계층의 에너지 복지 향상에 기여하는 가스공사의 대표적인 사회공헌 활동이다.

가스공사는 지난 2010년부터 전국의 취약계층을 대상으로 본 사업을 지속해서 수행해 오고 있다. 지금까지 전국 사회복지시설 및 취약계층 주거지 총 3324개소(저소득층 1416가구·사회복지시설 1908곳)에 혜택을 제공해 약 8억 4000만 원가량의 에너지 절감 성과를 달성했다.

지난해에는 전국 저소득층 46가구와 사회복지시설 195곳을 지원했다. 이 사업 수혜자 만족도 조사 결과, ▷사업 참여 97.1% ▷삶의 질 향상 98.8% 등으로 높은 만족도를 기록했다.

특히 가스공사는 열효율 개선 시공 과정에 지역의 사회적 기업과 자활기업, 협동조합, 마을기업 등이 적극적으로 참여하도록 지원하고 있다. 이를 통해 지난해에만 11개 사회적 기업이 전체 시공비의 74% 규모인 약 14억 원의 매출을 올릴 수 있도록 기여했다.

올해 가스공사는 지자체 및 지역별 사회복지협의회 등과 협력해 오는 22일까지 수혜 대상을 모집한다. 이후 서류 심사와 현장 실사를 거쳐 오는 8~12월 본격적인 열효율 개선 공사를 진행한다.

최연혜 가스공사 사장은 “지난 15년간 이어온 가스공사의 대표 사회공헌사업인 열효율 개선 사업이 에너지 복지 사각지대에 놓인 어려운 이웃에게 희망의 온기를 전할 수 있어 기쁘다”면서 “앞으로도 에너지 공기업으로서 에너지 취약계층의 복지 향상을 위해 다방면으로 노력하겠다”고 말했다.