[헤럴드경제=박혜림 기자] 파수AI가 글로벌 정보보안 시상식에서 생성형 AI 보안과 데이터 보안 플랫폼 분야 경쟁력을 동시에 인정받았다.

파수AI는 ‘글로벌 인포섹 어워드 2026’(Global InfoSec Awards 2026)에서 생성형 AI 보안과 데이터 보안 플랫폼 부문 수상 기업으로 선정됐다고 밝혔다. 회사는 이번 수상을 계기로 AI 보안 및 데이터 보호 기술을 기반으로 글로벌 시장 공략을 확대할 방침이다.

인포섹 어워드는 미국 정보보안 전문 매체 ‘사이버 디펜스 매거진’(CDM)이 주관하는 시상으로, 매년 RSA 콘퍼런스 일정에 맞춰 발표된다. 심사는 공인정보시스템보안전문가(CISSP), 공인해커자격증(CEH) 보유자 등 보안 분야 전문가들이 참여해 기술 혁신성과 차별성을 중심으로 평가한다.

파수AI는 이번 시상에서 생성형 AI 보안 부문 ‘퍼블리셔스 초이스’(Publisher’s Choice)와 데이터 보안 플랫폼 부문 ‘가장 유망한 기업’(The Most Promising)을 각각 수상했다.

생성형 AI 보안 부문에서는 ‘AI-R DLP’ 솔루션이 주요 평가 요인으로 작용했다. 해당 솔루션은 챗GPT, 제미나이, 클로드 등 생성형 AI 서비스 이용 과정에서 입력되는 프롬프트 데이터를 실시간으로 분석해 기밀 정보나 개인정보 유출을 방지하는 기능을 제공한다. 자연어 처리(NLP)와 딥러닝 기술을 활용해 문맥 기반으로 민감 정보를 식별할 수 있는 것이 특징이다. 국내 공공기관의 보안 정책에 맞춘 데이터 분류 및 탐지 기능도 지원한다.

데이터 보안 플랫폼 부문에서는 제로트러스트 기반 보호 기술이 높은 평가를 받았다. 대표 솔루션인 ‘파수 엔터프라이즈 DRM’은 로컬과 클라우드 환경 전반에서 문서를 암호화하고 사용자 권한에 따른 접근 제어와 추적 기능을 제공한다.

글로벌사업을 총괄하는 손종곤 파수 AI 상무는 “연이은 수상을 통해 파수AI의 AI 및 데이터 보안 역량을 글로벌 수준에서 입증했으며, 이를 기반으로 글로벌 AI 및 데이터 보안 사업을 본격 확대해 나갈 것”이라고 말했다.