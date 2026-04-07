[헤럴드경제=박혜림 기자] 세이코 엡손이 글로벌 ESG 평가에서 최고 등급을 3년 연속 유지했다.

엡손은 모건스탠리캐피탈인터내셔널(MSCI)이 실시한 ESG 평가에서 최고 등급인 ‘AAA’를 3년 연속 획득했다고 7일 밝혔다.

MSCI ESG 평가는 환경(Environment)·사회(Social)·지배구조(Governance) 전반에 걸친 리스크 대응 및 기회 관리 역량을 분석해 ‘AAA’부터 ‘CCC’까지 7단계로 등급을 부여하는 글로벌 투자 지표다.

엡손은 원자재 조달 과정의 투명성 강화와 인권·인적 자본 관리 체계 고도화 등 지속가능경영 활동을 추진해왔으며, 이러한 노력이 이번 평가에 반영된 것으로 풀이된다.

엡손은 ‘고효율·초소형·초정밀 기술을 통해 사람과 지구를 풍요롭게 한다’는 기업 목적을 바탕으로 사회적 과제 해결과 기업 성장을 동시에 추구하고 있다.

엡손 관계자는 “앞으로도 기술 혁신을 기반으로 에너지 효율, 생산성 향상, 노동력 부족 등 글로벌 사회 과제 해결에 기여하며 지속 가능한 성장을 이어갈 계획”이라고 말했다.

한편 엡손은 글로벌 ESG 지수에도 지속적으로 편입되며 기관투자자들로부터 ESG 경쟁력을 인정받고 있다. FTSE그룹의 지속가능경영 지수 ‘FTSE4Good’에 22년 연속 편입됐으며, 탄소정보공개프로젝트(CDP)에서는 기후변화 대응과 수자원 관리 부문에서 ‘A등급’을 획득했다.