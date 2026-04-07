연비 30~40% 높은 차량 중심 구성 구매 이후 보증·정비까지 연계

[헤럴드경제=정경수 기자] 코오롱모빌리티그룹이 고유가 흐름에 맞춰 프리미엄 하이브리드 인증중고차 중심의 구매 지원 프로그램을 운영한다.

코오롱모빌리티그룹은 수입 인증중고차 플랫폼 ‘702 코오롱 인증중고차’를 통해 오는 30일까지 ‘702 Hi, Hybrid’ 프로그램을 운영한다고 7일 밝혔다.

이번 프로그램은 연료비 부담을 낮추면서 프리미엄 차량을 보다 합리적으로 구매할 수 있도록 구성됐다. 하이브리드 차량은 내연기관 대비 30~40% 높은 연비를 바탕으로 유지비 절감 효과가 크다는 점에서 최근 수요가 확대되는 추세다.

기간 중 BMW를 포함한 프리미엄 수입 하이브리드 차량 구매 고객에게는 30만원 상당의 주유권이 제공된다. 초기 운행 비용 부담을 줄이기 위한 실질적인 지원이다.

사후 관리 측면에서도 혜택이 포함됐다. 보증 연장 서비스 가입 시 최대 6개월 또는 1만㎞까지 보증이 제공되며, 성능보증보험료 20만원도 지원된다. 지정 수리업체를 통한 정비 서비스 이용이 가능해 구매 이후 관리 안정성을 높였다는 설명이다.

702 코오롱 인증중고차는 공식 딜러 기반의 전문성을 바탕으로 차량 품질 검증을 진행하고 있다. 특히 하이브리드 차량의 배터리 상태와 전기모터 성능 등 핵심 요소에 대한 정밀 점검을 통해 신뢰도를 확보하고 있다.

코오롱모빌리티그룹 관계자는 “고유가 환경에서 하이브리드 차량은 경제성과 친환경성을 동시에 충족할 수 있는 선택지”라며 “고객이 장기적으로 안정적인 차량 운행을 이어갈 수 있도록 지원할 것”이라고 말했다.