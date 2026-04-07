임직원과 가족 120여명 참가…하프·10km·4km 걷기 등 코스별 완주 전용 부스·간식 꾸러미·짐 보관 서비스 지원…현장 호응 “건강한 에너지 충전”…임직원 활력 높이는 사내 프로그램 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 삼표그룹은 지난 4일 서울 상암동 월드컵공원 일원에서 열린 ‘SAFE KOREA 제17회 대한경제 마라톤대회’에 임직원과 가족 120여명이 참가해 건강과 화합을 다지는 시간을 가졌다고 7일 밝혔다.

삼표그룹이 지난해에 이어 두 번째로 단체 참가한 이번 행사는 임직원들의 건강 증진과 건전한 여가 활동을 지원하기 위해 마련됐다. 기업홍보실 주관으로 진행됐으며, 일과 삶의 균형을 중시하는 흐름에 맞춰 임직원들의 자발적인 건강 관리를 독려하는 데 초점이 맞춰졌다.

이날 행사에는 개인 기록에 도전하는 직원은 물론 연인, 가족 단위 참가자, 팀별로 함께 출전한 직원들까지 다양한 구성원이 참여했다. 참가자들은 각자의 체력과 목표에 맞춰 하프 코스와 10km 코스, 4km 걷기 부문에 나서 월드컵공원과 하늘공원, 노을공원 일대를 달리거나 걸었다.

현장에서는 팀별로 모여 인증사진을 남기고 서로를 격려하는 모습도 이어졌다. 평소 업무 공간에서는 보기 어려운 색다른 분위기 속에서 임직원 간 소통과 활력이 한층 살아났다는 설명이다.

삼표그룹은 참가자들을 위해 현장에 전용 부스를 마련하고 에너지바와 음료 등이 담긴 간식 꾸러미를 제공했다. 대회 전후로 가볍게 몸을 풀고 에너지를 보충할 수 있도록 지원했으며, 짐 보관 서비스도 함께 운영해 참가자들의 편의를 높였다.

삼표그룹 관계자는 “임직원들이 바쁜 일상에서 벗어나 동료, 가족들과 함께 봄의 정취를 느끼며 건강한 에너지를 채우길 바라는 마음에서 이번 행사를 준비했다”며 “앞으로도 일회성 행사에 그치지 않고 임직원들이 몸과 마음의 건강을 챙기고 소통할 수 있는 다양한 상시 프로그램을 마련해 나갈 계획”이라고 말했다.