부산 본점서 발대식 개최…제3기 혁신성과 잇고 소통·협업 강화 만 39세 이하 실무자 중심 운영…청년 아이디어로 조직문화 개선 추진 제3기, 정기회의 4차례 통해 혁신 안건 26건 제안

[헤럴드경제=홍석희 기자] 기술보증기금은 부산 본점에서 ‘제4기 청년이사회 발대식’을 열고 세대융합과 소통·협업 기반의 조직혁신 활동을 본격 추진한다고 7일 밝혔다.

이번 발대식은 2025년 2월 출범한 제3기 청년이사회의 임기 종료에 맞춰 제4기 청년이사회를 새롭게 구성하고, 세대 간 소통과 협업을 바탕으로 조직 시너지 창출 공감대를 확산하기 위해 마련됐다.

기보 청년이사회는 만 39세 이하 실무자로 구성된 회의체다. 세대 간 소통을 활성화하고 청년 중심의 혁신 아이디어를 발굴해 조직 전반에 소통과 공감 기반의 혁신 문화를 확산하기 위해 운영되고 있다.

제3기 청년이사회는 지난해 4차례 정기회의를 통해 모두 26건의 혁신 안건을 도출해 본부 부서에 제안했다. 또 경영진 간담회와 이사회 참관을 통해 경영방침과 의사결정 과정을 이해하고, 지역본부 영업현장 간담회에서는 세대 간 소통 활동을 주관하는 등 조직 내 혁신과 소통 활성화에 기여했다.

이날 발대식 이후에는 제3기와 제4기 청년이사회 간 활동 경험을 공유하는 ‘혁신 소통’ 시간도 마련됐다. 참석자들은 혁신 안건에 대해 소관 부서와 논의를 거쳐 개선 방향을 도출하고 추진 과제를 구체화했다.

제4기 청년이사들은 “청년세대의 참신하고 열린 시각을 바탕으로 구성원 간 소통의 가교 역할을 수행하고, 전 직원이 공감할 수 있는 혁신 문화를 확산하는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.

기보 관계자는 “제3기 청년이사회는 활발한 소통으로 세대 간 공감대를 형성하고 조직 시너지 창출 기반을 마련하는 데 중요한 역할을 했다”며 “새롭게 출범한 제4기 청년이사회의 열정과 도전이 기보 혁신에 새로운 활력을 불어넣길 기대한다”고 말했다.

한편 기보는 앞으로도 청년이사회를 통해 조직 내 소통을 강화하고, 청년세대의 다양한 목소리가 조직문화의 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 적극 지원할 방침이다.