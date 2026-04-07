전방 QHD·후방 FHD 지원…와이파이·USB로 스마트폰 연동 강화 ADAS 2.0·슈퍼 나이트 비전 탑재…보험료 할인 혜택도 제공

[헤럴드경제=홍석희 기자] 팅크웨어는 QHD 초고화질 영상과 스마트 연결 기능을 탑재한 블랙박스 신제품 ‘아이나비 Z1’을 공식 출시한다고 7일 밝혔다.

‘아이나비 Z1’은 전방 QHD, 후방 FHD 해상도의 2채널 블랙박스로 초당 30프레임 영상 녹화를 지원한다. 다양한 주행 환경에서도 선명하고 안정적인 영상 촬영이 가능하다는 것이 회사 측 설명이다. 사이드 카메라를 포함하면 최대 5채널까지 확장할 수 있어 사각지대 없는 영상 촬영과 녹화도 가능하다.

스마트폰 연동 편의성도 높였다. 와이파이 또는 USB C타입 케이블을 통해 블랙박스와 스마트폰을 연결하면 영상 확인과 다운로드, 블랙박스 설정 변경 등을 간편하게 할 수 있다.

운전자 보조 기능도 강화했다. Extreme ADAS 2.0을 통해 차선이탈감지시스템(LDWS), 전방추돌경보시스템(FCWS), 앞차출발알림(FVSA), 신호변경알림(TLCA) 등을 제공한다. 안전 운행 도우미 기능을 통해 과속 단속 구간 등 안전 운행 정보도 안내한다.