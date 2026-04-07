[헤럴드경제=김진 기자] 지난 3월 쿠팡의 결제추정금액이 5조7000억원대를 기록하며 정보 유출 이전 수준에 근접한 것으로 나타났다.

7일 리테일 분석 서비스 와이즈앱·리테일에 따르면 지난달 쿠팡의 결제추정금액은 5조7136억원으로 전달(5조1113억원)보다 12% 증가했다.

와이즈앱은 국내 결제자 패널의 신용카드·체크카드 결제내역을 통해 결제금액을 추정한다. 계좌이체, 현금거래, 상품권 결제는 포함되지 않는다. 실제 매출액과도 차이가 있다.

쿠팡의 결제추정금액(쿠팡이츠 제외)은 지난해 10월 5조9005억원까지 늘었다가 11월에 5조8929억원으로 소폭 줄었다. 같은 해 11월 개인정보 유출 사실을 발표한 이후 탈팡(쿠팡 회원 탈퇴)이 이어지자 12월 5조6133억원, 올해 1월 5조4646억원, 2월 5조1113억원으로 감소세를 보였다.

지난달 쿠팡 앱의 월간사용자 수(MAU)도 3345만명으로 2월보다 1% 증가했다. 개인정보 유출 이후 석 달 연속 감소하던 흐름이 반전된 것이다.