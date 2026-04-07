[헤럴드경제=최원혁 기자] 전 세계 최대 운동 기록 어플이자 SNS인 ‘스트라바’에서 독도를 다케시마로 표기해 논란이다.

7일 서경덕 성신여대 교수는 “누리꾼들이 제보를 해 줬다”며 “확인해 보니 울릉도에 있는 ‘독도 전망대 케이블 카’를 ‘다케시마 전망대 케이블 카’로 잘못 표기하고 있다”고 밝혔다.

서 교수는 스트라바 측에 즉각 항의 메일을 보냈다.

항의 메일에서 “독도는 역사적, 지리적, 국제법적으로 명백한 대한민국 영토”라며 “다케시마 표기는 잘못된 것”이라고 지적했다.

또 독도 관련 영상을 첨부하며 “빠른 시일내에 표기를 시정해 주기 바란다”고 당부했다.

서 교수는 “전 세계 라이더 및 러닝 커뮤니티에서는 사실상 표준 플랫폼처럼 사용되고 있기에 잘못된 표기는 반드시 바로잡아야 한다”고 강조했다.

특히 “이처럼 세계인들이 많이 사용하는 웹, 앱 등에서 독도에 관한 잘못된 표기가 계속해서 발견되고 있어 우려스러운게 사실”이라고 전했다. 그러면서 “누리꾼의 적극적인 제보가 전 세계 독도 표기 오류를 바로 잡는데 큰 역할을 하고 있다”고 덧붙였다.