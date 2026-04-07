강서·서부산점 등에 김포·영등포점 추가 쿠팡 와우 회원은 1.5만원 이상 무료배송 온·오프라인 시너지…금액별 할인 혜택도

[헤럴드경제=정대한 기자] 홈플러스가 쿠팡이츠를 통한 대형마트 퀵커머스 서비스를 전국 47개 점포로 확대했다고 7일 밝혔다.

지난달 31일 강서·서부산·창원·간석점 등 8개점에 이어 이날 김포·영등포·강동·전주효자점 등 11개점을 추가했다. 서비스는 오전 10시부터 오후 10시까지다. 쿠팡 와우 회원은 1만5000원 이상 주문 시 무료배송 혜택을 받는다.

홈플러스는 2021년부터 홈플러스 익스프레스 자체 즉시배송 서비스 ‘매직나우’를 통해 SSM(기업형 슈퍼마켓) 기반의 퀵커머스를 업계 최초로 선보였다. 이번 확대는 즉시배송 노하우를 대형마트로 넓힌 사례다. SSM 기반 배송이 근거리 생활 밀착형 쇼핑을 담당한다면 대형마트 퀵커머스는 더 넓은 품목과 대용량 상품을 빠르게 전달하는 역할을 맡는다.

할인 혜택도 준비했다. 입점 기념으로 30일까지 첫 주문 고객에겐 3만원 이상 주문 시 5000원, 4만원 이상은 7000원, 5만원 이상은 1만원 할인 쿠폰을 각각 제공한다.

조혜영 홈플러스 온라인마케팅본부장(이사)은 “자체 서비스 ‘매직나우’ 노하우를 대형마트 퀵커머스로 확장해 고객들이 언제 어디서든 홈플러스의 차별화된 가치를 빠르게 경험할 수 있을 것”이라고 말했다.