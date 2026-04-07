빈 회의실 소등, 개인 텀블러 사용 등 생활 속 에너지 절약 실천 고유가·글로벌 분쟁 장기화 속 범국민적 에너지 절약 움직임 동참 사내 포스터 부착해 임직원 자발적 참여 유도…ESG 경영 확대 방침

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에듀윌은 최근 장기화하는 글로벌 분쟁과 고유가 상황에 맞춰 임직원들과 함께 생활 속 에너지 절약을 실천하는 ‘2026 에듀윌 친환경 ESG 캠페인’을 전개한다고 7일 밝혔다.

이번 캠페인은 국제 정세 불안으로 전 세계적인 에너지 수급 위기감이 커지는 가운데 기후위기 대응과 범국민적 에너지 절약 움직임에 동참하기 위해 기획됐다. 에듀윌은 사내 곳곳에 캠페인 포스터를 부착하고 임직원들이 일상에서 쉽게 실천할 수 있는 친환경 미션 참여를 독려하고 있다.

주요 실천 항목은 크게 두 가지다. 먼저 ‘쓰지 않는 전등은 꺼두세요 딸깍!’이라는 슬로건 아래 빈 회의실이나 사용하지 않는 공간의 조명을 끄는 방식으로 전력 소비를 줄이는 에너지 절약 실천에 나선다.

또 ‘일회용 컵은 줄여주세요 꿀꺽!’이라는 메시지와 함께 사내 카페와 탕비실에서 일회용품 대신 개인 텀블러나 다회용 머그컵 사용을 생활화하는 자원 순환 실천도 추진한다.

에듀윌 관계자는 “최근 지속되는 전쟁 등 글로벌 분쟁과 고유가 여파로 국가적인 에너지 절약이 그 어느 때보다 중요해진 시점”이라며 “앞으로도 환경과 사회를 생각하는 ESG 경영을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.