예비고부터 고1까지 겨냥한 ‘처음 만나는 수능 구문·어법’ 교육 이벤트 진행 교육 영상 시청 후 네이버 폼 제출한 교사에 교사용 교재·영어 카탈로그 제공 리뷰 작성자 전원에 커피 쿠폰, 우수 리뷰 5명에 치킨 세트 추가 증정

[헤럴드경제=홍석희 기자] 천재교육은 전국 영어 교사와 학부모를 대상으로 고등 영어 입문 교재 ‘처음 만나는 수능 구문·어법’ 교육 이벤트를 진행한다고 7일 밝혔다.

이번 이벤트는 고등 영어 내신과 수능 대비 교재에 관심 있는 교사와 학부모를 대상으로 마련됐다. ‘처음 만나는 수능 구문·어법’ 시리즈의 구성과 특징을 소개하고, 예비고부터 고1까지의 영어 입문 교재를 고민하는 교사들의 선택을 돕는 데 초점이 맞춰졌다.

행사는 이날부터 15일까지 진행된다. 교육 영상을 시청한 뒤 네이버 폼을 제출한 교사에게는 교사용 교재를 제공하는 방식이다.

‘처음 만나는 수능 구문·어법’ 시리즈는 실제 고1 3·6·9월 모의고사 기출 문장과 지문을 바탕으로 구성된 교재다. 구문과 어법 학습을 통해 독해 기초와 문법 적용 능력을 함께 기를 수 있도록 설계됐다. 학습 수준에 따라 입문(Starter)과 기본(Basic) 단계로 나뉘며, 본책과 워크북을 분리해 개념 학습과 반복 훈련을 병행할 수 있도록 했다.

‘처음 만나는 수능 구문’은 모의고사 기출 문장을 활용해 어휘 학습과 구문 훈련, 문장 쓰기로 이어지는 과정을 통해 독해의 기초가 되는 문장 구조를 체계적으로 익히도록 구성됐다. 고등학교 영어 내신 서술형 평가 대비에도 활용할 수 있다는 게 회사 측 설명이다.

교사용 교재 리뷰 이벤트는 교재 수령 후부터 4월 28일까지 진행된다. SNS 리뷰를 작성한 참여자 전원에게는 아이스 아메리카노 모바일 쿠폰을 증정하고, 우수 리뷰 작성자 5명에게는 순살 치킨 세트 모바일 쿠폰을 추가로 제공한다.

천재교육 관계자는 “이번 교육 이벤트가 예비고부터 고1 대상 수업을 준비하거나 지도하는 교사들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “고등 영어 입문서와 내신·모의고사 대비 교재를 고민하는 데 유용한 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.