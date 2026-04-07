설계·제어까지 자동화 영역 확장 인텔리전트 팩토리 구축 박차 고위험 수작업 공정 로봇 대체 안전·생산성 동시 확보

[헤럴드경제=정경수 기자] 포스코그룹이 로봇 자동화 설루션 기업 브릴스에 투자하며 그룹 차원의 AX(인공지능 전환) 추진에 속도를 낸다.

포스코그룹은 포스코홀딩스 전략펀드 50억원과 포스코 기업형벤처캐피탈(CVC) 펀드 20억원 등 총 70억원을 출자해 브릴스에 투자했다고 7일 밝혔다.

이번 투자를 통해 포스코그룹은 제조 현장에서 축적한 기술과 노하우에 브릴스의 로봇 설계·제어 역량을 결합하게 됐다. 단순한 로봇 도입을 넘어 자동화 운영 시스템을 공동 개발해 ‘인텔리전트 팩토리’ 구축을 본격화한다는 계획이다.

인텔리전트 팩토리는 기존 스마트 팩토리를 넘어 사람·AI·로봇 간 협업 기반의 자율 제조 프로세스를 구현한 차세대 공장이다. 포스코그룹은 노동 강도가 높거나 사고 위험이 큰 공정을 중심으로 맞춤형 로봇을 우선 적용해 안전성과 생산성을 동시에 확보할 방침이다.

포스코그룹은 그동안 벤처펀드와 포스코기술투자를 통해 ▷사족보행 로봇 ‘에이딘로보틱스’ ▷로봇핸드 전문 ‘테솔로’ ▷협동로봇 ‘뉴로메카’ ▷산업용 휴머노이드 ‘페르소나 AI’ 등 로봇 기업에 총 190억원을 투자하며 관련 생태계를 확대해왔다.

브릴스는 2015년 설립된 자동화 솔루션 전문 기업으로, 약 110건의 특허를 보유한 국내 대표 SI(시스템 통합) 기업이다. 현대자동차와 SK에코플랜트 등 주요 기업 생산 현장에 설루션을 공급하며 기술력을 인정받았으며, 연내 코스닥 상장을 추진 중이다.