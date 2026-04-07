금융권 첫 대규모 ‘AI 에이전트 활용 업무 체계’ 구현 은행 업무 처리 속도 약 30% 개선 기대

[헤럴드경제=박혜림 기자] 삼성SDS가 우리은행의 AI 전환(AX) 핵심 사업을 잇달아 수주하며 금융권 AX 시장 공략에 속도를 내고 있다.

삼성SDS는 우리은행의 ‘AX를 위한 AI 에이전트 구축’ 사업 우선협상대상자로 선정됐다고 7일 밝혔다.

이번 사업은 우리은행의 주요 업무 시스템을 연계해 175개 이상의 AI 에이전트를 구축하는 ‘AI 에이전트 뱅킹’ 프로젝트다. 국내 금융권에서 대규모 AI 에이전트를 본격 도입하는 첫 사례로 평가된다.

AI 에이전트 뱅킹은 대형언어모델(LLM)을 기반으로 고객 응대부터 내부 업무까지 AI가 직접 수행하는 방식이다. 우리은행은 ▷고객관계관리·기업여신 ▷자산관리 ▷내부통제 ▷고객상담 ▷업무자동화 등 5대 영역, 29개 핵심 업무에 AI 에이전트를 적용할 계획이다. 이를 통해 업무 처리 속도를 약 30% 개선할 것으로 기대하고 있다.

삼성SDS는 자체 AI 에이전트 플랫폼 ‘패브릭스’(FabriX)를 기반으로 우리은행의 AI 에이전트 플랫폼과 서비스를 구축하고, 다양한 언어모델을 연계해 업무 전반에 AI를 적용할 수 있는 환경을 마련할 방침이다. 아울러 기존 은행 시스템과 AI를 연결하고, 에이전트 운영을 위한 데이터 관리 체계도 함께 구축한다.

5월부터 사업에 착수해 올해 12월 약 90여 개 AI 에이전트를 우선 도입하고 내년 8월까지 순차적으로 확대 구축해 AI 기반 금융 업무 환경을 완성할 계획이다.

옥일진 우리은행 AX혁신그룹 부행장은 “이번 사업은 금융시스템에 AI를 접목해 ‘묻고 답하는 AI’에서 ‘일하고 해결하는 AI’로 전환하는 중요한 계기”라며 “AI 기반 경영시스템 혁신을 통해 의사결정 효율성과 리스크 관리 역량을 높이고 생산적 금융을 확대하겠다”고 말했다.

삼성SDS는 이와 함께 우리은행 ‘중장기 IT 인프라 최적화’ 사업도 연이어 수주하며 AX 전환을 지속 지원하고 있다.

해당 사업은 코어 및 채널 부문에서 기존 유닉스(Unix) 기반 시스템을 리눅스(Linux) 환경으로 전환하는 것이 핵심이다. 이를 통해 시스템 간 호환성과 확장성을 높이고, 클라우드 환경에서도 안정적인 운영이 가능하도록 개선할 계획이다.

이정헌 삼성SDS 전략마케팅실장(부사장)은 “금융 산업에서 AI는 단순한 업무 지원을 넘어 업무 방식 자체를 바꾸는 방향으로 빠르게 발전하고 있다”며 “삼성SDS는 금융 분야 핵심 프로젝트 경험과 AI·클라우드 기술력을 바탕으로 금융권 AX 전환을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.