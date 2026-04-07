6일 MOU, LGU+ AX 플랫폼·IBK 도메인 결합 비즈니스 모델 발굴, 차세대 금융 사업 등 가속

[헤럴드경제=고재우 기자] LG유플러스가 IBK시스템과 손잡고, 금융 분야에 최적화된 인공지능(AI) 서비스 개발에 나선다.

LG유플러스는 IBK시스템과 지난 6일 서울 중구 IBK시스템 본사에서 ‘금융 특화 AI 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 7일 밝혔다. 이날 협약식에는 권용현 LG유플러스 엔터프라이즈부문장, 현권익 IBK시스템 대표 등이 참석했다.

양사는 LG유플러스의 AI 기술력과 IBK시스템의 금융 도메인 역량을 결합해 금융 특화 AI 서비스를 개발한다. AI는 여신 심사, 소상공인 금융 지원 플랫폼 등 실제 금융 현장에 적용할 수 있는 에이전트 형태로 구현될 전망이다. 이를 통해 금융사의 업무 효율성과 보안 수준을 동시에 끌어올린다는 복안이다.

세부적으로 금융 특화 AI 서비스 개발에는 LG유플러스의 기업간거래(B2B) 인공지능 전환(AX) 플랫폼이 활용된다. 해당 플랫폼은 LG AI연구원이 개발한 초거대 생성형 AI ‘엑사원(EXAONE)’을 최적화한 모델을 탑재하고 있다. 이를 통해 기업 맞춤형 AI 에이전트 구축이 가능하다.

특히 LG유플러스의 B2B AX 플랫폼은 에이전트 코어, 지식관리시스템(KMS), 초거대언어모델 운영(LLMOps) 등 AI 에이전트 구현에 필요한 핵심 기능을 자체 개발해 통합 패키지로 제공한다. 해당 플랫폼에는 IBK시스템의 금융 업무 전문성 및 운영 비법 등이 접목된다.

양사는 단순 기술 적용을 넘어 금융 업무 전반에서 협력을 확대한다. 이를 위해 ▷금융 서비스 공동 기획 및 사업 협력 ▷신규 비즈니스 모델 발굴 ▷금융권 서비스 상품화 및 공동 마케팅 ▷차세대 지능형 금융 사업 추진 등에 나선다.

권용현 LG유플러스 엔터프라이즈부문장은 “LG유플러스의 AI 기술력에 IBK시스템이 축적해 온 금융 비즈니스 전문성과 데이터 활용 역량이 결합한다면, 금융 산업 전반의 혁신을 이끄는 시너지를 만들어 낼 수 있을 것”이라고 기대했다.

현권익 IBK시스템 대표는 “양사가 보유한 역량을 결합해 금융 시장에서 새로운 이정표를 세운다는 점에서 의미가 남다르다”며 “앞으로도 고객에게 최고 수준의 AI 기반 IT 서비스를 제공할 것”이라고 밝혔다.