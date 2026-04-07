테무·알리 이용자 각 700만명대 테무 2달연속 ‘쇼핑 앱 설치’ 1위

[헤럴드경제=김진 기자] 쿠팡의 이커머스 지배력이 확인된 가운데 테무와 알리익스프레스 등 중국계 업체의 성장세가 두드러진 것으로 나타났다.

7일 데이터 테크 기업 아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 지난 3월 쿠팡의 월간활성사용자(MAU) 수는 3503만명으로 집계됐다. 지난 2월 3364만명, 지난 1월 3401만명과 비교해 소폭 증가한 수준이다.

국내 주요 커머스 플랫폼인 11번가(815만명)와 네이버플러스 스토어(777만명), G마켓(681만명)이 뒤를 이었으나 쿠팡과 격차는 여전히 컸다. 지난해 11월 말 정보 유출 사태에도 불구하고 쿠팡의 시장 지배력이 재확인된 셈이다.

중국계 플랫폼에서는 테무(742만명)와 알리(712만명)가 나란히 700만명대를 기록하며 상위권에 올랐다. 테무와 알리 플랫폼 이용자를 합하면 1454만명 수준이다. 쿠팡을 제외한 국내 주요 커머스 플랫폼 사용자 수를 웃도는 규모다.

특히 신규 앱 설치에서 테무의 상승세가 두드러졌다. 테무는 지난달 쇼핑 앱 부문에서 신규 설치 74만9320건으로 전체 1위를 기록했다. 지난 2월(67만913건)에 이어 두 달 연속 1위다. 알리 앱도 지난달 36만9020건 설치되며 상위권을 유지했다.

2위인 네이버플러스 스토어는 67만4100건을 기록했다. 국내 플랫폼 가운데 가장 높은 신규 설치 수다.

쿠팡 앱은 같은 기간 46만1270건 설치된 것으로 집계됐다. 이용자 규모 대비 신규 유입은 상대적으로 적었다. 쿠팡은 새벽·로켓 배송을 기반으로 충성도 높은 이용자층을 보유한 반면, 테무는 초저가 상품과 무료배송 정책을 앞세워 신규 이용자를 늘리고 있기 때문으로 풀이된다.