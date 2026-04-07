서울 내 공영주차장 75개서, 10인승 이하 승용차 대상 적용

[헤럴드경제=박병국 기자]서울시가 중동전쟁 장기화에 따른 에너지 위기에 대응하기 위해 ‘공영주차장 승용차 5부제’를 시행한다고 7일 밝혔다.

시행 기간은 오는 8일부터 자원 안보 위기 경보 해제 시까지이다. 대상은 서울시 내 공영주차장 75개소다. 적용 차량은 10인승 이하 승용자동차다. 차량번호 끝자리 숫자를 기준으로 요일별 주차장 입차가 제한된다. 토·일요일 및 공휴일은 적용하지 않는다.

다만, 서울시는 전통시장, 주거밀집지역 등 시민 생활과 밀접한 지역에 대해서는 민생 불편을 최소화할 수 있도록 운영할 방침이다. 특히 지역경제에 미치는 영향을 고려해 상권 이용에 지장이 없도록 시행한다.

전통시장 인근, 주요 상권, 주거 밀집 등 5부제 미시행 33개소는 정상운영 된다.

시민 생활 불편을 최소화하기 위해 예외 차량도 둔다. 장애인(동승 포함), 국가유공자, 임산부, 미취학 유아 동승 차량과 의료·소방 등 특수 목적 차량은 5부제에서 제외된다. 특히 친환경 이동수단인 전기차와 수소차는 입차가 허용되나, 경차와 하이브리드 차량은 에너지 절약 동참 차원에서 5부제 대상에 포함된다.

관리 방법은 주차장 주차관제 시스템을 통한 차량번호 인식 및 입차 자동 제한 등이 있다. 출입 차단기가 없는 주차장은 현장 관리 인력을 배치하여 통제 및 안내를 시행할 예정이다.

공영주차장 정기권 이용자에 대한 안내도 시행한다. 기존에 판매된 4월 정기권은 출입 제한에서 제외한다. 5월 정기권 판매분부터는 5부제 이행 동의를 받은 후 판매한다.

서울시는 주차정보안내시스템과 누리집 등을 통해 시민 안내를 실시하고, 주요 주차장 27개소에서 서울시설공단과 합동 캠페인을 전개할 예정이다. 아울러 현장 불시 점검반을 편성해 취약 시간대 모니터링도 병행한다.

여장권 서울시 교통실장은 “이번 조치는 자원 안보 위기 상황에서 에너지 절약과 교통 수요 관리를 위해 추진하는 사항”이라며, “전통시장과 주거밀집지역 등 시민 생활과 밀접한 곳은 지역 특성을 고려해 운영하는 만큼 시민 여러분께서도 대중교통 이용과 에너지 절약 실천에 동참해 주시길 바란다”고 말했다.