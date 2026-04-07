광주회생법원, 회생·파산 무료 상담센터 개소
광주회생법원, 회생·파산 무료 상담센터 개소

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주회생법원은 지난 6일 회생·파산 전문 ‘빛고을 희망드림 상담센터’를 열었다.

법원종합청사 별관 3층에 있는 상담센터는 평일 오후 1시 30분부터 오후 4시 30분까지 이용할 수 있다.

변호사, 법무사, 신용회복위원회 직원 등이 회생·파산 제도와 관련해 채무자에게 무료 상담을 제공한다.


sij@heraldcorp.com