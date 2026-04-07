마포구, 상반기 수요 물량 충분...수요 변동 대비 1회 구매 수량 최대 5장으로 제한 종량제봉투 판매량과 재고 현황 일 단위 점검...주요 판매소 현장 확인도 병행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 중동 정세 불안과 생활물가 상승으로 인한 우려로 종량제봉투 수요가 크게 증가함에 따라 안정적인 수급을 위해 긴급 대책을 마련했다.

3월 23일부터 3월 27일까지 마포구의 종량제봉투 판매량은 총 107만 9313장으로 전주 대비 약 189% 증가했다.

특히 생활용 10L와 20L 규격에 수요가 집중되며 일부 판매소에서는 일시적인 품절이 발생하기도 했다.

현재 마포구의 종량제봉투 재고는 상반기 수요에 대응할 수 있는 수준으로 충분한 것으로 파악됐다.

마포구는 충분한 재고를 확보하고 있으나, 혹시 모를 수요 변동에 대비해 각 판매소에는 평소 수요량 수준에 맞춰 물량을 배정하고 있다.

또, 모든 주민이 이용할 수 있도록 봉투 종류와 관계없이 1회 구매 수량을 최대 5장 이내로 제한을 권고했다.

이와 함께 제작업체에는 수요량이 많은 규격 봉투인 10L와 20L 위주로 제작을 요청했다.

마포구는 종량제봉투 판매량과 재고 현황을 일 단위로 점검하는 한편, 주요 판매소에 대한 현장 확인도 병행하고 있다.

또, 4월 9일에는 제작업체를 방문해 원료 납품 상황 등을 점검할 예정이다.

마포구는 지속적인 점검과 대응으로 종량제봉투 수급 안정을 견고히 유지하고, 예기치 못한 수요 변화에도 차질 없는 공급이 이루어질 수 있도록 관리 체계를 강화해 나갈 구상이다.

박강수 마포구청장은 “현재 우리 구의 종량제봉투는 충분한 물량이 확보돼 있다”며 “모든 구민이 원활하게 이용할 수 있도록 필요한 수량만 구매해 주시고, 과도한 사재기는 자제해 주시길 당부드린다”고 말했다.

마포구는 중동 사태에 따른 국제 유가 상승과 물가 변동 가능성으로 인한 지역경제 파급 영향을 최소화하고 구민 생활의 안정을 도모하기 위해 ‘비상경제 대책 TF’를 구성하고 3월 23일 전격 가동했다.

TF는 민생 긴급 지원반, 유가·물가 대책반, 민생 안정 지원반으로 이뤄졌다.

민생 긴급 지원반은 저금리 대출 지원과 찾아가는 특별신용보증 현장접수처 등을 추진해 자금난 완화와 경영상의 안정을 도모하고 있다.

유가·물가 대책반은 종량제봉투 안정적 공급을 비롯해 주유소 가격 동향 점검, 석유 매점매석 신고센터 운영 등을 통해 물가 안정 관리에 힘쓰고 있다.

아울러 민생 안정 지원반은 긴급 귀국한 재외동포와 동반 가족 자녀의 어린이집 입소를 지원, 복지 사각지대를 집중 발굴하며 피해 기업을 대상으로 지방세 납부기한 연장, 징수유예 및 감면 등을 추진하고 있다.