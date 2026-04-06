‘에코마일리지 특별 이벤트’ 실시 자발적 5부제 동참 시 최대 1만마일리지 에너지절감 우수 아파트에 최대 500만원

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시가 에너지 절감을 적극적으로 실천하는 시민을 대상으로 ‘에코마일리지 특별 이벤트’를 실시한다.

서울시는 이달부터 한 달간 수송(승용차), 건물(아파트), 시민 실천 등 3개 분야에 기존 마일리지에 더한 ‘특별 인센티브’를 도입한다고 6일 밝혔다. 특히 녹색실천 마일리지의 연간 적립 한도를 2만마일리지에서 5만마일리지로 대폭 상향, 에너지 위기 극복을 위한 시민 참여를 적극 유도할 방침이다.

적립한 마일리지는 서울시 세금 납부(ETAX), 서울사랑·온누리상품권, 가스비 납부, 아파트 관리비 차감, 기부에 사용할 수 있으며 건물(아파트) 인센티브는 단지 내 노후 조명 교체, 고효율 설비 도입 등에 활용할 수 있다.

수송(승용차) 분야 특별 이벤트는 6~20일 에코마일리지 홈페이지에서 차량번호·주행거리를 등록해 신청한 뒤, 4~5월 중 30일간 자발적 5부제 참여와 주행거리 감축을 이행하면 최대 1만마일리지를 받을 수 있다.

참여 대상은 서울시에 등록된 12인승 이하 비사업용 승용차·승합차 중 휘발유, 경유, LPG, 하이브리드 등 석유 에너지를 직접 사용하는 차량이다. 서울시 승용차 30일 평균 주행거리(816㎞) 대비 감축률을 평가해 지급한다. 특별 마일리지는 서울시 승용차 30일 평균 주행거리 대비 감축률 30% 이상~50% 미만 시 5000 마일리지, 50% 이상 감축 시 1만 마일리지가 지급된다.

건물(아파트) 분야 특별 이벤트는 기존 에코마일리지 제도의 사각지대에 있던 아파트 단지를 대상으로, 다음달 전기 사용량을 전년 동월과 비교해 절감률이 가장 우수한 30개 단지를 선정한다. 14~28일 에코마일리지 단체회원에 가입된 서울시 아파트 단지 관리사무소가 신청하면 되고, 최우수 단지(1개소) 500만원을 비롯해 순위에 따라 50만~200만원을 지급한다.

녹색실천 분야 특별 이벤트는 20일부터 다음달 20일까지 석유를 원료로 하는 1회용품 사용 줄이기와 일상 속 쉽게 실천할 수 있는 에너지 절약 활동을 대상으로 한다. 에너지 위기 극복을 위해 회원별 녹색실천 마일리지 연간 적립 상한액을 기존 2만 마일리지에서 5만 마일리지로 대폭 상향한다.

실천 항목은 장바구니, 텀블러, 배달음식 다회용기 사용, 안 쓰는 PC 절전모드 설정, 에너지 효율 1등급 제품 사용 등이다. 참여 일정, 신청 방법 등 자세한 내용은 서울시 에코마일리지 누리집을 통해 확인할 수 있다.

권민 서울시 기후환경본부장은 “시민들의 자발적인 승용차 이용 자제와 일상 속 절약 노력에 부응하는 인센티브 제공으로 에너지 절감 문화 확산에 앞장서겠다”고 말했다.