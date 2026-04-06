[헤럴드경제=민성기 기자] 국내 인기 아이돌그룹 멤버가 필리핀에서 택시를 탔다가 시세를 크게 웃도는 ‘바가지요금’을 요구받은 사실이 알려지자 현지 정부가 직접 대응에 나섰다.

국내 보이그룹 투모로우바이투게더(TXT)의 멤버 수빈은 최 자신의 유튜브 채널에 필리핀 휴양지 세부로 여행을 갔을 당시 촬영한 브이로그 영상을 올렸다.

영상에서 친구와 함께 필리핀 휴양지 세부로 여행을 간 수빈은 호텔로 이동하기 위해 택시를 이용했다. 택시를 타기 전 그는 300페소(한화 약 7500원) 정도의 거리인 것을 미리 확인했다. 이후 두 사람은 택시에 올랐고, 초반 택시기사는 500페소(약 1만2500원)를 요구했다. 그런데 이동 중 다시 1000페소(약 2만5000원)로 요금을 올려불렀다.

결국 수빈 일행은 택시 기사와 언쟁 끝에 500페소를 내는 것으로 합의하고 목적지까지 향했다.

수빈의 영상은 필리핀 언론에 보도되는 등 큰 논란이 됐고 결국 정부까지 대응에 나섰다.

필리핀 교통부 산하 육상교통가맹규제위원회(LTFRB)는 지난 3일 바가지요금을 받은 택시 기사에 대해 즉시 차량 번호판과 운전면허증을 반납할 것을 요구하고 30일간 예방적 영업 정지 처분을 내렸다고 밝혔다.

LTFRB 측은 해당 택시 기사가 요금을 과도하게 청구하고 운행 중 고의로 미터기를 사용하지 않았다며 “이번 사건은 국제 사회에서 우리나라의 명예를 실추시킨 심각한 범죄”라고 했다.

LTFRB 측은 조사 결과에 따라 택시 기사에 대해 형사처벌 및 차량 압류도 검토하고 있다고 밝혔다.