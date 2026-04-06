스타트업 AI 기술인력 양성사업 참가자 5월 10일까지 모집

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 인공지능(AI) 분야 청년 실무 인재를 양성하는 ‘이어드림스쿨’의 교육 인원과 대상 지역을 대폭 확대하고 심화반을 신설한다고 6일 밝혔다.

스타트업 AI 기술인력 양성사업(이어드림스쿨)은 스타트업의 인력난을 해소하기 위해 미취업 청년을 AI 분야 실무 인력으로 양성해 취·창업과 연계 지원하는 프로그램이다.

그동안 AI 무료 교육을 비롯해 국내외 AI 경진대회 참여기회 제공, 스타트업 현업 프로젝트 수행, 인턴십 프로그램 등을 지원해 왔다.

올해부터는 선발 인원을 300명으로 기존보다 100명 늘리고, 교육 지역도 수도권 중심에서 벗어나 수도권(서울), 강원권(원주), 경상권(대구), 전라권(전주), 충청권(천안) 등 5개 권역으로 확대한다.

교육 과정도 기존 단일 과정에서 벗어나 수준별로 선택할 수 있도록 개편했다. 초급자도 참여할 수 있는 7개월 과정의 ‘기본반’에 더해, AI 전공자·경력자를 위한 3개월 ‘심화반’을 신설했다.

교육은 온라인과 오프라인을 병행해 운영되며, 교육비는 전액 무료다. 우수 교육생에게는 해외 연수, 장학금, 포상 등이 제공된다.

이어드림스쿨은 39세 이하 미취업 청년이라면 누구나 다음 달 10일까지 이어드림스쿨 누리집(yeardream2026.elice.io/home/main)에서 지원할 수 있다.

조경원 중기부 창업정책관은 “AI 분야 청년 인재를 양성해 스타트업의 인력난을 해소하고 청년 취업률을 제고할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.