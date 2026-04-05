전기차 사고 대응 역량 강화 목적 소방공무원 대상 전문 교육 실시 승용 4종 + 전기트럭 T4K 투입

[헤럴드경제=서재근 기자] BYD코리아가 인천소방학교의 요청으로 인천광역시 소방공무원 대상 전기차 사고 대응 역량 강화를 위한 전문 교육을 실시했다고 5일 밝혔다.

이번 교육에는 전기차 교통사고·화재·침수 등 다양한 현장에서 구조대원의 안전을 확보하고 신속·정확한 구조 활동을 지원하기 위한 취지로 기획됐다.

아토 3, 씰, 씨라이언 7, 돌핀 총 4종의 승용 전기차와 함께 BYD 전기트럭 T4K 까지 총 5종의 BYD의 전기차 라인업이 투입돼 다양한 차종과 사고 유형에 대응할 수 있도록 이론과 실무 중심 프로그램으로 구성된 것이 특징이다.

이론 교육에서는 BYD 브랜드 소개를 비롯해 블레이드 배터리 특성, 차종별 구조적 특징, 배터리 방전 및 침수 상황에서의 대응 방법, 고전압 차단 절차 등이 다뤄졌다.

이어진 실습 교육에서는 차종별 응급 식별 매뉴얼을 기반으로 실제 차량을 활용한 구조 및 구성품 확인, 고전압 차단 실습 등이 진행됐다. 교육은 스테이션 방식으로 운영되어 각 차량별로 약 15분씩 소규모 인원(2~3인) 단위로 구성해 실습 집중도를 높였다.

최근 전기차 보급이 빠르게 확대되면서 사고 및 화재 상황에서의 대응 체계의 중요성도 함께 커지고 있다. BYD는 배터리 전문기업에서 출발해 글로벌 전기차 시장에서 LFP(리튬인산철) 기반 전동화 기술을 지속 발전시켜 온 기업으로, 자체 개발한 ‘블레이드 배터리’를 통해 높은 안전성과 내구성을 입증해 왔다.

BYD코리아는 이번 교육을 통해 축적된 전기차 구조 및 배터리 기술 노하우를 소방 현장과 공유함으로써 전기차 사고 대응 역량 향상에 이바지할 것으로 기대하고 있다.

BYD코리아 관계자는 “BYD는 ‘안전이 최고의 가치’라는 그룹 슬로건을 발표할 만큼 고객 안전을 최우선 과제로 삼고 있다”며 “언제나 고객이 안심하고 차량을 경험할 수 있도록 소방안전 세미나 등 안전 관련 활동에 적극적인 지원을 이어갈 것”이라고 말했다.

한편, BYD코리아는 인천 지역 전기버스 화재 대응 훈련과 제주소방 안전구조 세미나 등 소방공무원을 대상으로 한 교육 및 협력 활동을 지속해서 이어오고 있다.