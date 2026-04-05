부활절 연합예배 축사…“어려운 분들일수록 두텁고 세심히 지원”

[헤럴드경제=윤호 기자]이재명 대통령은 5일 중동 사태 여파와 관련해 “이번 위기가 더 큰 위기로 번지지 않도록, 힘든 처지에 계신 분들의 삶이 더 곤궁해지지 않도록 비상한 각오로 가용한 모든 정책 수단을 활용해 대응하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 부활절을 맞아 서울 여의도순복음교회에서 열린 연합예배 축사를 통해 “중동 전쟁으로 인한 국가적 위기를 극복하기 위해 온 힘을 다하겠다”며 이같이 강조했다.

이 대통령은 “중동 전쟁으로 인해 전 세계 경제가 심각하게 출렁이고 있다”며 “회복 국면에 있던 우리 경제도 그 영향을 직접적으로 받고 있고, 어려운 여건에 놓인 이웃들은 더 힘겨운 시간을 보내고 있다”고 했다.

그러면서 “이런 때일수록 부활의 의미와 함께 오늘의 주제인 평화, 사랑의 의미를 다시 깊이 되새겨야 한다”며 예수 그리스도가 부활해 제자들에게 한 첫 말씀이라고 요한복음에 기록된 ‘너희에게 평강(평안)이 있을지어다’를 인용했다.

이 대통령은 “절망 속에서도 다시 일어설 수 있다는 희망, 서로를 향한 연대의 약속, 이것이 오늘날 부활이 우리에게 전하는 희망의 메시지”라며 “분쟁이 아닌 평화를, 증오가 아닌 사랑을 실천하는 것이 예수님의 뜻을 올바로 섬기는 일이라 믿는다”고 강조했다.

아울러 “정부는 더 나은 국민의 삶을 위해 모든 힘을 다하겠다”며 “어려운 분들일수록 각별히 관심을 갖고, 더욱 두텁고 세심하게 지원하겠다”고 다짐했다.

이 대통령은 또 “직면한 위기를 극복하기 위해서는 국민의 마음을 하나로 모으는 일이 매우 중요하다”며 “어려울수록 함께 연대하고 협력해 나가는 정신이야말로 공동체의 위기를 넘어서는 힘의 원천”이라고 했다.

그러면서 “그동안 한국 교회와 성도 여러분은 국가적으로 어려운 시기마다 꺼지지 않는 등불이 돼 앞길을 환하게 비춰왔다”며 “앞으로도 기도로 함께하며 국민의 마음을 하나로 모으는 길에 앞장서 달라”고 당부했다.

마지막으로 “사랑과 희망을 담은 부활의 메시지를 기억하고 한마음으로 힘을 모아 나아갈 때 대한민국은 위기를 슬기롭게 해결하고 더 큰 기회를 만들어 도약할 것이라 확신한다”고 덧붙였다.