인명피해는 없어

[헤럴드경제=김벼리 기자] 청주 흥덕경찰서는 공공장소에서 흉기를 들고 카페를 돌아다닌 20대 A씨를 체포했다고 5일 밝혔다.

A씨는 이날 오전 10시께 서원구의 한 카페에서 흉기를 소지한 채 카페를 돌아다닌 혐의(공공장소 흉기 소지)로 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐다.

인명피해는 발생하지 않았다.

경찰은 정신질환 여부 등 사건 경위를 조사할 계획이다.