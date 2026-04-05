[헤럴드경제(동해)=함영훈 기자] 동해시는 오는 6월 12일부터 닷새간 개최할 강원도민체전과 5월 18일부터 사흘간 여는 제19회 강원도장애인생활체육대회의 성공적 개최를 위해 민관이 합심해 최선을 다하고 있다고 밝혔다.

5일 동해시에 따르면, 지난 3월4일 자원봉사 발대식을 열었으며, 4월3일에는 엠블럼을 확정했다. 동해시는 제61회 도민체전과 제19회 장애인 생활체전이 강원도민의 화합과 자긍심을 드높이는 체육 축제가 되도록 시설개선 사업비 79억2000만원을 편성해, 계획된 경기장과 부대시설 정비를 차질 없이 추진하고 있다.

동해시는 도민체전 인프라 개선 예약을 포함해 체육진흥에 총 220억원을 투입해 3대 추진과제 14개 사업을 추진중이다.

동해시는 근년들어 각종 경기 종목 선수들, 체육 동호인들의 전지훈련장으로 각광을 받았다.

동해시는 전지훈련에 불편함이 없도록 테니스장과 유소년 야구장, 발한 게이트볼장과 족구장, 무릉파크 골프장 확장, 전천 생활체육 공원 조성, 도민체전 대비 시설물 개선·정비 등 체육 인프라 개선에 지원을 아끼지 않았다.

지난해 전국·도 단위 등 27개 대회 개최, 전지훈련 7개 종목 164개 팀을 유치해 약 9만 5000여 명의 생활 인구를 끌어모았다.

이를 통해 총 329억 원(직접효과 63억, 간접효과 266억)의 지역경제 유발효과를 거두었다고 한다. 자연히 외식업·숙박업·관광지 입장 등 관광경제 수익 증대효과도 작지 않았다.

제61회 강원특별자치도민체육대회와 제19회 강원특별자치도장애인생활체육대회를 앞둔 동해시가 엠블럼과 마스코트를 통해 두 대회를 하나의 메시지로 통합하며 본격적인 체전 분위기 조성에 나섰다.

이번 엠블럼은 경기장 트랙과 시상대를 모티브로, 도민체전은 숫자‘61’,

장애인생활체육대회는 숫자‘19’를 직관적으로 형상화해 각각의 대회를 상징적으로 표현한 것이 특징이다.

특히 추상적인 상징이 아닌 숫자 중심의 디자인을 적용함으로써, 누구나 쉽게 대회의 의미를 인식할 수 있도록 한 점이 눈에 띈다.

도민체전은 동해시를 대표하는 블루(동해 바다)와 레드(태양)를 결합해 도시의 정체성과 역동성을 담았으며, 장애인생활체육대회는 레드(태양)와 퍼플(라벤더)을 조합해 열정과 희망으로 하나 되는 의미를 표현했다.

엠블럼은 두 대회의 상징을 분리하면서도, 동일한 디자인 구조를 통해 하나의 통합된 체전 이미지를 완성했다는 평가다.

마스코트 역시 ‘하나되는 체전’이라는 메시지를 강화한다.

동해시 관광 캐릭터인 해별이와 푸파를 중심으로, 강원특별자치도 캐릭터인 강원이와 특별이를 함께 배치해 지역과 광역이 어우러지는 모습을 표현했다.

네 캐릭터가 함께 구성된 마스코트는 도민과 시민, 선수단이 함께하는 참여형 체전의 의미를 직관적으로 전달하며, ‘하나되는 도민, 함께하는 체전’이라는 핵심 메시지를 시각적으로 구현하고 있다.

동해시는 엠블럼과 마스코트를 시 전역에 적극 활용해 체전 분위기를 확산하고, 시민 참여를 유도하는 한편 관광과 연계한 도시 홍보 효과를 극대화할 계획이다.

동해시는 16년 만에 도민체전을 다시 개최하는 만큼, 이번 대회를 통해 도시의 정체성과 경쟁력을 대내외에 알리고 시민과 함께하는 통합형 체전으로 완성도를 높인다는 방침이다.