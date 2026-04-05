[헤럴드경제=김벼리 기자] 김승연 한화그룹 회장이 지난 4일 천안 북일고등학교 개교 50주년 행사에 참석해 재학생들을 격려했다.

5일 한화그룹에 따르면 기념행사에는 학교 관계자와 재학생, 교직원, 동문 등 총 1300여 명이 참석했다.

북일고는 한화그룹 창업자인 고(故) 현암 김종희 회장이 1976년 설립했다. 당시 고 김 회장은 “학교 교육은 국가 백년대계의 근본적 초석이 된다”며 무제한 장학금을 기부했다.

김승연 회장은 이날 북일학원 설립자인 김종희 회장의 동상을 찾아 참배한 뒤 이후 개교 50주년 기념 방명록에 “국가 인재 양성의 뜻을 이어온 50주년을 기념하며 배움과 성장의 열정이 가득한 북일 100년의 미래를 만들자”는 글을 남겼다.

김 회장은 기념사에서 “현암께서 만들고 키우신 그 숭고한 ‘불꽃’이 지금도 뜨겁게 타오르고 있음을 확인했다”며 “지난 50년의 성과를 바탕으로 선배들이 이룬 북일이라는 거인의 어깨 위에서 더 넓은 세상을 바라보며 미래를 이끌 리더로 성장해주길 바란다”고 재학생들을 격려했다.

김 회장은 1981년부터 2014년까지 북일학원의 제2대 이사장을 맡은 바 있다.