[헤럴드경제=도현정 기자]할리우드의 내로라하는 영화 제작자에서 한 순간에 성범죄자로 전락한 하비 와인스타인이 수감자로부터 폭행을 당하고, 동료 수감자들의 위협을 피해 독방 생활을 하는 등 교도소에서 겪는 고충을 호소했다. 73세의 나이에 로스앤젤레스(LA) 법원에서 16년형을 받고 복역중인 그는 교도소 안에서 사망할 지도 모른다며 “끔찍하게 두렵다”고 토로했다.

와인스타인은 1990년대 ‘펄프 픽션’, ‘셰익스피어 인 러브’ 등을 제작한 할리우드의 유명 영화 제작자였다. 오스카상을 거머쥐기도 했던 이 영화계 거물은 수십년간 할리우드 최고의 권력자로 군림하며, 수많은 스타들을 탄생시켰다.

화려한 성공 이면에는 자신의 권력을 이용해 여성들을 성적으로 착취했던 어두운 과거가 있었다. 할리우드에서는 와인스타인의 영화에 ‘캐스팅 카우치(공식 오디션이 아닌 개인적인 관계와 이익을 기반으로 캐스팅 하는 것)’가 있다는 소문이 무성했다. 2017년 뉴요커와 뉴욕 타임스의 심층 보도로 여성들의 주장이 폭로되면서 이른바 ‘할리우드 미투(me too·성범죄 폭로)’가 시작됐다. 그에 대해 80명 이상의 고소인이 나타났고, 그는 2023년 LA 법원에서 최대 23년까지 가능한 16년형을 선고받았다.

와인스타인은 지난달 10일(현지시간) ‘더 할리우드 리포터’와 인터뷰하면서 자신의 수감 생활을 “지옥(hell)‘이라 묘사했다.

그는 현재 라이커스 섬 교도소에 수감중이다. 라이커스 섬은 뉴욕시에 위치한 대규모의 교도소 단지로, 가혹한 수감 환경과 잦은 폭력 사태로 악명이 높다.

와인스타인도 라이커스 섬의 매운 맛을 수차례 겪었다. 그는 인터뷰에서 “한 번은 전화를 사용하려고 기다리던 중, 앞사람에게 다 썼냐고 물었더니 그가 전화기를 내려놓고 내 얼굴을 때렸다”며 “나는 바닥에 쓰러졌고 사방에 피가 낭자했다. 정말 심하게 다쳤다”고 폭행 당했던 일을 토로했다.

수감자들의 폭력 사태가 일상적이다 보니, 그는 감방을 벗어나는 것도 포기했다. 그는 “다른 수감자들은 운동장에 나갈 수 있지만, 내가 나갈 때마다 사방이 적들에게 둘러싸인 기분”이라며 “내가 다른 사람들과 함께 있는 것은 너무 위험하다”며 운동장에 나가는 것도 포기했다고 전했다.

그는 이 교도소에서 독방 생활을 하고 있다. 다른 수감자들에 의한 폭력이 우려돼, 안전상의 이유로 독방 생활을 하고 있다는 것이다. 그는 주로 독방에서 꼼짝않고, 간수들하고만 간간히 대화를 한다고 전했다.

와인스타인의 가장 큰 두려움은 자신이 옥사할 수도 있다는 것이다. 와인스타인은 현재 만 73세이고, 곧 만 74세가 된다. 와인스타인은 수감 중 심장 수술을 받았고, 현재 골수암을 앓고 있다. 휠체어 생활을 할 정도로 건강이 안 좋다는 점도 강조했다. 고령과 건강 문제를 감안하면, 장기간의 수감 생활 중 사망할 수 있다는게 그의 우려다.

그는 “정말 무서워 죽을 지경이다. 나는 이달에 74세가 된다. 여기서 죽고 싶지 않다”고 호소했다.

현지 언론의 보도에 따르면 오랜 기간 할리우드에서 최상위 권력자로 군림해온 그가 추행하거나 성폭행한 여성들은 90명이 넘는다. 그러나 오래 전의 일이어서 공소사실 입증이 어려운 점, 공소시효가 지난 점 등을 감안해 검찰은 그에게 총 6명에 대한 성범죄의 책임을 물었다. 뉴욕 법정에서는 2명에 대한 성폭행 혐의를 심리했고, LA에서는 4명의 여성에 대한 성폭행 혐의로 재판이 진행됐다.

와인스타인은 2020년 뉴욕에서 첫 유죄 판결을 받았다. 이때 징역 23년형이 선고됐지만, 이후 항소심에서 재판 과정의 오류를 이유로 사건을 1심에서 다시 심리하라는 판결이 나왔다. 이 재심은 다음달 14일부터 시작된다.

와인스타인은 재심을 앞두고 여전히 성폭행 혐의는 부인하면서, 아내를 두고 바람을 피운 것이 잘못이라고 주장하고 있다. 그는 이번 인터뷰에서도 일부 고소인들은 돈을 노리고 접근한 것이라며 “아마 보상금을 챙길 기회라고 봤겠지만, 그들 모두가 가장하는 것만큼 순진하지는 않았다”고 주장했다.

뉴욕에서 진행되는 재심과 상관없이, LA에서는 3급 강간 혐의 등을 유죄로 인정해 최대 23년까지 가능한 16년형을 선고했다. 와인스타인이 뉴욕 재심에서 무죄를 받더라도, LA의 판결에 따라 최소 16년은 수감 생활을 해야 한다.