토허제·대출규제 강화 영향

[헤럴드경제=김벼리 기자] 지난해 10·15대책으로 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶이고 대출 규제가 강화되면서 다른 지역 거주자의 서울 아파트 원정 매매 비중이 약 9년 만에 가장 낮았던 것으로 나타났다. 반면 서울 거주자의 다른 지역 아파트 매매 비중은 높아졌다.

5일 한국부동산원이 공개한 매입자거주지별 아파트 매매에 따르면 지난해 11월부터 올해 2개월까지 4개월간 신고된 서울 아파트 매매 건수(신고일 기준) 총 2만810건 중 다른 지역 거주자의 매수 건수는 3914건으로 18.81%를 차지했다. 직전 4개월(23.06%)보다 5%포인트가량 줄었다. 2017년 2∼6월(18.45%) 이후 약 9년 만에 가장 낮은 비중이다.

지방을 비롯한 다른 지역 거주자의 서울 아파트 매매가 줄어든 것은 10·15대책 이후 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶이면서 실거주 의무로 인해 전세를 낀 갭투자 형태의 매수가 원천 차단된 영향으로 풀이된다. 또한 대출 가능 금액이 2억∼6억원으로 줄어든 것도 다른 지역 거주자의 서울 유입을 어렵게 하는 요인으로 작용했다는 분석이 나온다.

지난해 서울 아파트값 상승을 주도한 한강벨트 지역의 감소폭이 컸다. 성동구의 경우 10·15대책 직전 다른 지역 거주자의 서울 아파트 매입이 26.07%까지 치솟았지만 10·15대책 이후엔 6.8%로 대폭 축소됐다. 마포구는 10·15대책 직전 26.5%에서 19.5%로, 영등포구는 27.9%에서 18.9%로, 광진구는 21%에서 17.3%로, 동작구는 26.5%에서 20.09%로, 양천구는 18.9%에서 14.2%로 각각 감소했다.

10·15대책 전부터 토허구역에 묶여 있던 강남 3구와 용산구는 다른 지역 매수 비중에 큰 변화가 없거나 오히려 높아진 것과 대조적이다.

월별 기준으로는 다른 지역 거주자가 서울 아파트를 매수한 비중이 올해 1월 16.15%에서 2월 들어 18.39%로 증가했다.

시장에선 정부가 5월 9일 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 다주택자 매물에 대해 한시적으로 기존 임차인의 임대 기간 실거주를 유예하며 단기 갭투자가 가능해진 영향이 작용한 것으로 보고 있다.

반대로 10·15대책 이후 서울 거주자의 지방 등 다른 지역 아파트 매수 비중은 6.29%를 기록하며 오히려 대책 직전 4개월(5.62%)에 비해 비중이 확대됐다. 이 비중은 4개월 단위로 볼 때 2022년 2∼6월의 7.72% 이후 약 4년 만에 가장 높은 수치다. 특히 지난 2월 서울 거주자의 다른 지역 아파트 매수 비중은 6.67%를 차지해 월 기준으로 2022년 6월(6.93%) 이후 3년8개월 만에 최대를 기록했다.