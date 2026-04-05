한준호 “체감행정”·추미애 “성과로 증명”·김동연 “경제일꾼”

[헤럴드경제=윤호 기자]더불어민주당의 차기 경기도지사 후보 선출을 위한 본경선이 5일 시작됐다.

지난달 21~22일 치러진 예비경선에서 권칠승·양기대 후보를 제치고 본경선에 진출한 한준호·추미애·김동연 후보(기호순)는 이날부터 사흘간 최종 후보 선출을 위한 경쟁에 들어간다.

이번 본경선은 오는 7일까지 진행된다. 투표는 권리당원 투표 50%와 안심번호를 활용한 국민 여론조사 50%를 합산하는 방식이다.

5일에는 오전 9시부터 오후 8시까지 권리당원과 일반 국민을 대상으로 온라인 투표가 진행된다. 6~7일에는 온라인 미참여자를 대상으로 한 강제 ARS 투표가 실시되며, 7일 오후 2시부터 4시까지는 권리당원을 대상으로 한 자발적 ARS 투표도 병행된다.

본경선에서 과반 득표자가 나오면 곧바로 후보가 확정된다. 다만 과반 득표자가 없을 경우 1·2위 후보 간 결선 투표가 오는 15~17일 치러진다. 최종 결과는 7일 늦은 오후 발표될 예정이다.

지난 4일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 합동연설회에서는 세 후보가 각기 다른 강점을 내세우며 막판 표심 공략에 나섰다.

현 경기지사인 김동연 후보는 “지금 필요한 경기지사는 경제를 제대로 아는 사람”이라며 “정치인은 여의도에 필요하고 경기도에는 검증된 경제 일꾼이 필요하다”고 밝혔다.

그는 김대중 정부에서 청와대 행정관과 문재인 정부에서 초대 경제 부총리를 맡았던 이력을 내세워 “역대 민주 정부에서 크고 작은 경제 위기를 극복했다”며 “경제 위기를 헤쳐 나가는 이재명 대통령의 짐을 나눠서 지겠다”고 강조했다.

이어 경기도를 이재명 정부 국정의 제1동반자로 만들겠다며 ▷ 경기도민 1억 만들기 프로젝트 ▷ 주거·돌봄·교통 ‘3대 생활비 반값 시대’ ▷ 경천동지 프로젝트 등 자신의 핵심 공약을 소개했다.

추미애 후보는 “갈등이 두려워 결정을 미루는 관리형 도정으로는 1400만 경기도의 문제를 결코 해결할 수 없다”며 “검증된 실력과 경험으로 성과로 증명하는 도정이 필요하다”고 말했다.

또 판사, 6선 국회의원, 당 대표, 법무부 장관 등을 역임한 경력을 부각하며 “입법·사법·행정의 경험을 모두 녹여낸 추미애 표 행정으로 낡은 규제를 풀어내고 도민의 삶을 바꾸는 당당한 경기를 반드시 만들어내겠다”고 전했다.

그러면서 핵심 공약으로 ▷ 어린이·청소년 무상교통 ▷ 경기 북부 중첩 규제 해소 ㅍ 시·군 격차 줄이는 최소 돌봄 기준선 마련 ▷ 공공주택 14만8000호 공급 등을 약속했다.

한준호 후보는 “이제 새로운 정치를 그만하고 필요한 정치를 해야 한다”며 “도민의 삶의 질을 올리는 ‘체감 행정’을 해 나갈 때가 됐다”고 역설했다.

이어 이를 실현하기 위한 공약으로 ▷ 경기도형 서울 2호선 순환 열차 GTX-링 신설 ▷ 판교 10개 만들기 P10 프로젝트 ▷ 경기 북부 메가시티 발전 구상 ▷ 이동형 돌봄 거점 100개 구축 등을 내걸었다.

한 후보는 “4년 전 대선 후보였던 이재명 당시 후보가 제게 먼저 꺼낸 이야기가 ‘실용’이었다”라며 “제게 맡겨주신다면 국민 속으로 깊숙이 들어가서 도민에게 자주 보이는 도정을 할 수 있다고 자부한다”고 강조했다.