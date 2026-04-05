[헤럴드경제=김벼리 기자] 삼성 일가가 고(故) 이건희 선대회장에게서 물려받은 유산에 대한 상속세 납부를 이달 마무리한다. 상속세 규모는 12조원에 달한다.

5일 재계에 따르면 이재용 회장과 홍라희 리움미술관 명예관장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장 등 유족은 이달 마지막 상속세 분납금을 낼 예정이다. 이에 따라 삼성 일가는 총 12조원 규모의 상속세 납부를 마치게 된다.

이건희 선대회장은 2020년 별세 당시 주식과 부동산, 미술품 등을 포함해 약 26조원 규모의 유산을 남겼다. 상속세 중 홍라희 명예관장이 3조1000억원으로 가장 많았고, 이재용 회장 2조9000억원, 이부진 사장 2조6000억원, 이서현 사장 2조4000억원 순으로 알려졌다.

유족은 2021년 상속세 신고를 하고 5년에 걸쳐 6차례로 나눠 내는 연부연납 방식을 선택했다. 재원 확보 과정에서 홍라희 명예관장과 이부진 사장, 이서현 사장은 삼성전자와 삼성SDS, 삼성물산 등 계열사 지분을 단계적으로 매각하고 신탁 계약 등을 활용했다. 지난 1월에도 홍라희 명예관장이 삼성전자 주식 1500만주에 대한 처분 신탁 계약을 체결하는 등 막바지 자금 조달이 이어졌다.

이와 달리 이재용 회장은 핵심 계열사 지분을 매각하지 않았다. 배당금과 개인 신용대출 등을 통해 재원을 마련하면서 삼성물산을 정점으로 한 지배구조를 유지하는 데 초점을 맞춘 것이라는 해석이 나왔다.

이재용 회장의 삼성전자 지분(보통주 기준)은 상속 전 0.70%에서 현재 1.67%로, 삼성물산 지분은 17.48%에서 22.01%로 확대됐다. 삼성생명 지분도 0.06%에서 10.44%로 늘었다.

재원 마련에는 삼성 일가가 그간 쌓은 배당금이 큰 역할을 한 것으로 분석된다. 재계에서는 이 선대회장 별세 이후 삼성가가 계열사로부터 받은 배당금을 약 4조원 수준으로 추산한다. 여기에 선대회장 생전부터 장기간 누적된 배당금까지 포함하면 6조원 이상이 상속세 납부 재원으로 활용됐을 가능성이 있다.

이와 함께 삼성전자 등 주요 계열사 주가 상승도 자금 조달 부담을 완화하는 요인으로 작용했을 것으로 보인다.

재계에서는 상속세 납부 완료가 삼성 경영의 새 출발점이 될 것이라는 전망이 나온다. 그동안 상속세 부담과 지배구조 정비에 집중했던 경영 환경에서 벗어나 반도체와 인공지능(AI), 바이오 등 미래 사업 투자와 사업 재편에 보다 속도를 낼 수 있을 것이라는 전망이다.

특히 이재용 회장이 지난해 사법 리스크를 덜어낸 데 이어 반도체 사업을 중심으로 한 실적 개선이 이어지는 가운데 이번 상속세 납부까지 마무리되면 경영 환경 전반의 불확실성이 상당 부분 해소된다는 평가다.

상속세 납부가 마무리되면서 향후 삼성가의 계열 분리 가능성에도 관심이 쏠린다. 재계에서는 이부진 사장과 이서현 사장이 중장기적으로 독립 경영 기반을 마련하는 작업에 속도를 낼 수 있다는 관측이 나온다. 최근 이부진 사장이 호텔신라 지분 약 1% 매입 계획을 밝힌 것도 이 같은 흐름의 초기 신호로 해석된다.