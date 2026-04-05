[헤럴드경제=김벼리 기자] 일요일인 5일은 전국이 대체로 흐리다가 오후부터 구름이 끼고 저녁엔 비가 오겠다.

오후 6시부터 중부지방에 비가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 서울·인천·경기 5~20㎜, 서해5도 5~10㎜, 강원내륙·산지 5~20㎜, 강원 동해안은 5㎜ 미만이다. 대전·세종·충남과 충북은 5~20㎜의 강우가 예상된다.

낮 기온은 14∼20도로 예보됐다.

이날 오전 5시 기준 기온은 서울 7.3도, 인천 6.4도, 수원 6.2도, 춘천 9.0도, 강릉 12.1도, 청주 7.4도, 대전 6.3도, 전주 6.8도, 광주 6.7도, 제주 8.8도, 대구 9.6도, 부산 11.9도, 울산 10.1도, 창원 9.3도 등이다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘보통’이겠지만 서울·경기 북부·경기 남부·강원 영서·충청권·광주·전북은 오전에 ‘나쁨’으로 예상된다.

중국 상하이 부근에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠고, 서해상에 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있어 해상 안전사고에 유의해야겠다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해 0.5∼2.0m, 남해 0.5∼2.5m로 예상된다.