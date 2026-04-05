[헤럴드경제=김벼리 기자] 해외 주요 투자은행(IB)들이 한국의 물가 전망을 일제히 높였다.

5일 국제금융센터에 따르면 주요 IB 8곳이 제시한 올해 소비자물가 상승률 전망치는 지난 2월 말 평균 2.0%에서 3월 말 2.4%로 0.4%포인트 올랐다. 한국은행이 지난 2월 제시한 전망치(2.2%)보다 0.2%포인트 높은 수준이다.

뱅크오브아메리카(2.1%)와 UBS(2.0%)를 제외한 나머지 IB 6곳이 모두 전망치를 2.0% 중반대로 높였다.

바클리는 1.9%에서 2.5%로, 씨티는 1.9%에서 2.6%로, 골드만삭스는 1.9%에서 2.4%로, JP모건은 1.7%에서 2.6%로, HSBC는 2.1%에서 2.3%로, 노무라는 2.1%에서 2.4%로 각각 상향 조정했다. IB 중에 1%대 전망치를 유지한 곳은 없었다.

2.6%로 가장 높은 수치를 제시한 JP모건은 지난 2일 보고서에서 “중동발 에너지 가격 충격이 아직 데이터에 완전히 반영되지 않았다”며 “정부의 물가 안정화 조치가 어느 정도 효과를 낸 것으로 보인다”고 평가했다.

그러면서 “4월 소비자물가 상승률이 약 2.6%에 이를 것”이라며 “중동 상황이 실질적으로 개선되지 않는다면 5∼9월에는 3%를 웃돌 것으로 예상한다. 그 이후의 전망은 불확실성이 매우 큰 상황”이라고 덧붙였다.

마찬가지로 2.6%를 제시한 씨티도 같은 날 보고서에서 “4월 소비자물가 상승률 전망치를 잠정적으로 2.8%로 가정하고 있다”며 “유류세 인하와 최고가격제에도 소매 휘발유 가격이 오를 것으로 보기 때문”이라고 말했다.

씨티는 고유가 등의 영향으로 “올해 4∼9월 소비자물가 상승률이 대체로 2.8∼3.3% 수준에 머무를 가능성이 크다”고 내다봤다.