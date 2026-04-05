[헤럴드경제=김벼리 기자] 지난달 중동 사태가 진행되는 동안 고액 자산가들은 원전과 방산주를 팔고, 반도체, 그중에서도 삼성전자를 집중적으로 사들인 것으로 나타났다.

5일 연합뉴스에 따르면 삼성증권에서 30억원 이상의 자산을 보유한 고액 자산가들의 3월 한 달간 순매수 1·2위 종목은 삼성전자와 SK하이닉스였다.

전쟁 이전인 1·2월 두 달간 순매수 종목 1·2위는 삼성전자와 현대차였는데, 전쟁이 시작된 3월에는 현대차 매수를 크게 줄이면서 반도체 대표 주를 지속 매수했다. 현대차는 3월 순매수 상위 5개 종목에는 포함되지 않았다.

특히 3월에는 삼성전자를 집중적으로 사들였다. 1·2월 삼성전자 순매수액은 1560억원이었지만, 3월에만 1143억원어치를 사들였다. 3월 상위 매수 종목에 새롭게 등장한 삼성전자우(179억원)까지 합치면 1300억원을 넘는다.

또 이들 자산가가 1·2월 사들인 삼성전자 주식 규모는 2위 순매수 종목의 1.5배 수준이었는데, 3월에는 2위 SK하이닉스의 3.5배 규모로 사모았다.

고액 자산가의 3월 순매수 상위 종목에는 1·2월에 없었던 KODEX 레버리지(3위·208억원)도 포함됐다. 전쟁 발발에도 코스피 상승에 대한 강한 기대감에 코스피200 지수 상승분을 두 배로 따라가는 ETF(상장지수펀드)를 매수한 것으로 풀이된다.

3월에 출시된 KoAct 코스닥액티브(5위·139억원)도 상당 규모 순매수했다.

반면 3월에는 두산에너빌리티를 가장 많이 순매도했고, 한미반도체와 LG화학, 한화에어로스페이스도 많이 팔았다. KODEX 200선물인버스2X도 순매도 상위 종목에 포함됐다. 이전부터 사모은 원전과 방산주가 이란 전쟁으로 급등하자 차익 실현에 나선 것으로 풀이된다.

1·2월 순매도가 가장 많았던 종목은 KODEX 레버리지였고, 에이비엘바이오와 BGF리테일이 뒤를 이었다. KCC와 삼성전기도 큰 규모로 매도했다.